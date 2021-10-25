極端氣候 各國搶救關鍵10年

孩子吶喊SOS COP26登場前夕，環保小尖兵在英國白金漢宮前面拉布條，要求為了孩子救救地球。（路透）

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）本月底將在英國 蘇格蘭格拉斯哥舉行12天。首要目標是讓各國承諾2030年增加減排量和速度，以及2050年實現碳中和。

英國、加拿大、日本和27個歐盟成員國等國已提交減排計畫，中國 預期僅重申「2030年碳達峰、2060年碳中和」時程。

美國氣候特使柯瑞指出，未來10年是決定性的10年，也相信格拉斯哥峰會能取得重大進展，朝未來10年減少45%碳排放前進。

預計196國參與的COP26被認為至關重要，因為今年是「氣候變遷 」的成敗關鍵年，人類只剩最後10年能夠避免災難性全球暖化。

巴黎協定 首度檢視成效

這次峰會將首度檢視2015年簽署「巴黎氣候協定」以來各國排碳計畫成果，及討論提供開發中國家財政援助、補償脆弱國家因氣候變遷產生的經濟損失，千億美元氣候融資與碳交易機制等。各國當年簽署「巴黎氣候協定」試圖將地球控制在升溫攝氏1.5度以內，避免災難性氣候變遷無法逆轉。

儘管這幾年各地因極端氣候產生的災害不少，然而，89國峰會前提交的目標，僅減少排放12%，使全部191份提案的減排總和，至2030年反而增加16%。因此柯瑞認為須有更多國家做出承諾，才能達到目標。

中國美國 碳排放前兩大

中國是全球碳排放量最多排放國，美國排第二。中國表示力爭「2030年碳達峰、2060年碳中和」時程，並稱將在2026至2030年減少煤炭用量。英國COP26主席沙爾瑪今年9月訪中期間表示，樂見中方承諾2060年前達成碳中和，也期待和該國討論2030年起減碳目標。不過，專家預測中國會維持目前目標。

美國總統拜登在今年4月氣候變遷全球領導人線上峰會宣布，美國將在10年內，溫室氣體減排50%到52%。

歐盟英日 允諾提高目標

日本新首相岸田文雄的政府已宣示，將延續前政府設定的2030年溫室氣體排放量比2013年減少46%的政策，並挑戰2050年實現碳中和。岸田也表態支持核能，以推進減碳目標。

歐盟和英國也提高目標。歐盟7月提出廣泛的「歐洲綠色政綱」是當前主要經濟體中最具雄心者。

該計畫目標是2030年排放汙染物須較2005年的水準減少61%，可再生能源使用占比要從現在的20%提高到2030年的40%。如此才能實現2030年碳排放較1990年低55%，2050年時實現「碳中和」法律目標。

衛報報導，英國減排目標可能在65%至75%間。

澳洲改口 總理期待與會

澳洲仍堅持2030年達成減碳26%到28，拒絕提高目標，且只說「盡快」達到碳中和。

原本揚言不出席峰會的澳洲總理莫里森，遭到包括英國王室成員在內的各方批評，莫里森15日改口稱「這是場非常重要的活動」，將親自出席，還說「很期待參加」。

南韓18日宣布，2030年前，要達到較2018年水準減碳4成，並在2050年前實現碳中和。直屬青瓦台的碳中和委員會也宣布淘汰燃煤發電等減排政策。

BBC指出，COP26可能還面臨如何運作碳交易和碳權機制。這項機制是指汙染大國可購買碳排放額度，汙染較低國家可出售碳權。

碳權機制 富國彌補窮國

然而，這項機制實行起來很複雜。若大國有足夠資金，不斷購買碳權，而非設法改革，有與碳交易機制減碳初衷背道而馳的疑慮。此外，碳排放如何折算碳權也是問題。

此外，窮國民眾處於暖化災難前線，面臨乾旱和熱浪、海平面上升淹沒家園等。上百個開發中國家在COP26前提出要求，包括為應對和適應氣候變遷提供資金、補償氣候變遷的影響，及資助綠化經濟。

富國承諾2020年前，每年提供千億美元資助較窮國。但最新數據顯示，富國僅資助了790億美元。