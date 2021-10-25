華爾街日報：台灣軍力不足 士氣低落 難與中國一戰

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報25日報導，擔心中國 採取行動攻占台灣 的疑雲一直困擾美國 軍事計畫者及行政官員，但其中很少人認為台灣軍力對此有一戰之力，當前最緊迫的問題在於台灣軍力準備不足、士氣低落。

報道稱，台美士兵、戰略人員及政府官員表示，台灣島內的軍事力量夾雜許多內部問題，其中很多源自多年來的穩定與經濟繁榮，但如今這正在侵蝕台灣阻止中國(採取軍事行動)的能力。

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。

當四個月草莓兵 訓練毫無意義

26歲的蕭承志(Xiao Cheng-zhi，音譯)來自台中，他說，自己去年底結束了四個月的基礎訓練，主要內容是掃樹葉、移動備用輪胎和除草，除了射擊培訓，其他課程毫無意義。

蕭承志稱其軍團是「草莓兵」，這在台灣是用來形容被父母過度保護、動輒受傷的年輕人，儘管他自己願意服役，但對於台灣軍力能否抵抗得住中國解放軍抱持懷疑。

華爾街日報報導說，中國的共產黨即便從未統治過台灣，但把台灣視為領土一部分，儘管目前沒有臨近衝突的跡象，但北京已明確表示最終要將台灣納入其控制之下的意圖。

台灣士兵及後備軍在採訪中均對訓練和準備程度表達擔憂，有人說他在訓練時看美軍電影，因為已經沒有其他有用的事可以做，還有人說自己花很多時間看書和畫畫，因為反正也沒有太多需要擔心的；公共民意調查及訪問顯示，許多台灣人預計美國會在危險降臨時插手干預(take charge)。

另外也有人分享了自己為了不符合入伍資格而增肥的經歷，包括一個月內每四小時就吃一頓大餐，例如麥當勞套餐等，以此增肥豁免兵役。

美退伍上校：台灣軍隊訓練有素 可作戰

美國退伍海軍上校紐斯漢(Grant Newsham)曾在2019年到台灣研究當地防禦實力，他說，台灣有一支實打實(solid core)的訓練有素的軍隊，也有接觸的軍官準備好作戰；另外也有軍事專家把台灣的頂尖飛行員和軍官與世界最佳相比。

但紐斯漢也說，台灣軍力資金不足，儲備體系形同廢墟，需要改善整體薪資待遇(pay packages)，並與美國和盟友一同訓練，將更有效果。

台灣政府也承認存在不足，並表示正在解決這些問題；一家政府監督機構在今年7月發布的報告指出，一些後備軍抱持「只是路過(just passing through)」的心態，呼籲當局利用虛擬現實等科技提供更好的培訓。

華爾街日報查看了台灣國防部的一份尚未發布的報告指出，發現台灣軍隊有文書工作打斷作戰訓練的文化，無止盡的行為不端(misconduct)和管理不當也弱化了年輕人從軍的意願。