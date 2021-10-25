華爾街日報：台灣軍力不足 士氣低落 難與中國一戰
華爾街日報25日報導，擔心中國採取行動攻占台灣的疑雲一直困擾美國軍事計畫者及行政官員，但其中很少人認為台灣軍力對此有一戰之力，當前最緊迫的問題在於台灣軍力準備不足、士氣低落。
報道稱，台美士兵、戰略人員及政府官員表示，台灣島內的軍事力量夾雜許多內部問題，其中很多源自多年來的穩定與經濟繁榮，但如今這正在侵蝕台灣阻止中國(採取軍事行動)的能力。
台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。
當四個月草莓兵 訓練毫無意義
26歲的蕭承志(Xiao Cheng-zhi，音譯)來自台中，他說，自己去年底結束了四個月的基礎訓練，主要內容是掃樹葉、移動備用輪胎和除草，除了射擊培訓，其他課程毫無意義。
蕭承志稱其軍團是「草莓兵」，這在台灣是用來形容被父母過度保護、動輒受傷的年輕人，儘管他自己願意服役，但對於台灣軍力能否抵抗得住中國解放軍抱持懷疑。
華爾街日報報導說，中國的共產黨即便從未統治過台灣，但把台灣視為領土一部分，儘管目前沒有臨近衝突的跡象，但北京已明確表示最終要將台灣納入其控制之下的意圖。
台灣士兵及後備軍在採訪中均對訓練和準備程度表達擔憂，有人說他在訓練時看美軍電影，因為已經沒有其他有用的事可以做，還有人說自己花很多時間看書和畫畫，因為反正也沒有太多需要擔心的；公共民意調查及訪問顯示，許多台灣人預計美國會在危險降臨時插手干預(take charge)。
另外也有人分享了自己為了不符合入伍資格而增肥的經歷，包括一個月內每四小時就吃一頓大餐，例如麥當勞套餐等，以此增肥豁免兵役。
美退伍上校：台灣軍隊訓練有素 可作戰
美國退伍海軍上校紐斯漢(Grant Newsham)曾在2019年到台灣研究當地防禦實力，他說，台灣有一支實打實(solid core)的訓練有素的軍隊，也有接觸的軍官準備好作戰；另外也有軍事專家把台灣的頂尖飛行員和軍官與世界最佳相比。
但紐斯漢也說，台灣軍力資金不足，儲備體系形同廢墟，需要改善整體薪資待遇(pay packages)，並與美國和盟友一同訓練，將更有效果。
台灣政府也承認存在不足，並表示正在解決這些問題；一家政府監督機構在今年7月發布的報告指出，一些後備軍抱持「只是路過(just passing through)」的心態，呼籲當局利用虛擬現實等科技提供更好的培訓。
華爾街日報查看了台灣國防部的一份尚未發布的報告指出，發現台灣軍隊有文書工作打斷作戰訓練的文化，無止盡的行為不端(misconduct)和管理不當也弱化了年輕人從軍的意願。
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