我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

臉書IG淪中東侍女交易黑市 美媒揭蘋果曾威脅下架

美國17間新聞機構發布「臉書報告」 揭露諸多危機

中央社洛杉磯25日綜合外電報導
美國17間新聞機構組成的聯盟，從22日開始發布一系列「臉書報告」。(美聯社)
美國17間新聞機構組成的聯盟，從22日開始發布一系列「臉書報告」。(美聯社)

美國17間新聞機構組成的聯盟，從22日開始發布一系列統稱為「臉書報告」（The Facebook Papers）的報導，揭露了臉書面臨在青少年間受歡迎程度下降等問題。

這個新聞機構聯盟今天表示，他們已檢視吹哨者郝根（Frances Haugen）取得的洩露內部文件。郝根是臉書離職員工，媒體先前已根據她揭露的消息做出一系列批判性報導。

這些新聞機構檢視過的部分內部文件，先前曾由「華爾街日報」報導。下列是這些媒體今天發布的部份報導，揭露了關於臉書的新訊息。

這些媒體的報導涵蓋了臉書面臨的廣泛問題，包括在青少年間受歡迎程度下降，處理仇恨言論的能力，以及對待政治人物的方式。

彭博（Bloomberg）及科技新聞網站The Verge報導的內部公司文件似乎顯示，臉書持續失去對青少年用戶的吸引力，並且極力試圖重新奪回這個市場。

英國「金融時報」則報導，臉書員工促請管理階層，不要為政治人物及名人在審查上破例。

紐約時報」報導的內部文件似乎顯示，臉書設法解決是否保留或取消「讚」及「分享」按鈕的問題。

「華盛頓郵報」則引述3名消息人士指稱，臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）親自批准越南政府對於審查的要求。

美聯社報導的臉書文件似乎顯示，臉書缺乏針對特定語言的審查，導致該公司無法適當處理審查問題，包括恐怖主義及仇恨言論。

美國國家廣播公司（NBC）報導了臉書內部員工辯論，在臉書是否採取足夠措施打擊仇恨言論和錯誤訊息的議題上，員工的信心似乎破滅。

美國政治新聞機構Politico報導的臉書文件，似乎顯示該公司進行了關於其市場主導的研究。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，臉書近年來曾面臨吹哨者揭密、公關風暴和國會調查，如今這3項問題一起到來，臉書恐面臨公司創立17年以來最嚴重、範圍最廣泛的危機。

臉書 美國 紐約時報

上一則

臉書IG淪中東侍女交易黑市 蘋果曾考慮下架App

延伸閱讀

美國挺台以觀察員參與聯合國 不涉國家地位

美國挺台以觀察員參與聯合國 不涉國家地位
臉書吹哨人外洩文件 透露臉書的四大不可思議

臉書吹哨人外洩文件 透露臉書的四大不可思議
美國、以色列曾自豪疫苗接種進度超前 現已被多國超越

美國、以色列曾自豪疫苗接種進度超前 現已被多國超越
專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感

專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
國防部長奧斯丁（左）22日在布魯塞爾北約防長會議上與土耳其防長阿卡爾交談。歐新社

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

2021-10-22 08:21

超人氣

更多 >
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
中國房地產稅落地 遊戲規則變 暗藏3意義

中國房地產稅落地 遊戲規則變 暗藏3意義
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危
習近平：聯合國2758號決議是「中國人民的勝利」

習近平：聯合國2758號決議是「中國人民的勝利」