臉書IG淪中東侍女交易黑市 蘋果曾考慮下架App

美聯社今天指出，由於擔心臉書和IG平台被用作中東侍女交易工具，蘋果兩年前曾威脅要將它們從App Store移除。(美聯社)

美國 17間新聞機構根據臉書 吹哨者文件，揭露此科技巨擘的諸多問題，美聯社今天指出，由於擔心臉書和IG平台被用作中東侍女交易工具，蘋果兩年前曾威脅要將它們從App Store移除。

臉書曾面臨吹哨者、公關風暴和國會調查，如今這3項危機一同襲來，因為一份名為「臉書報告」（The Facebook Papers）的調查揭露其內部問題，臉書恐面臨公司創立17年以來最嚴重、範圍最廣的危機。

美聯社取得的公司內部文件顯示，菲律賓侍女在社群媒體網站抱怨遭虐，臉書承認「對已確定的虐待行為執行規定不力」，最終蘋果（Apple）心軟，讓臉書和Instagram留在App Store。

菲律賓政府旗下一個團隊天天搜索臉書貼文，試圖保護急切的求職者，免於犯罪團體和使用平台的不肖招聘者侵害。

美聯社指出，即使在這情況下，至今若在臉書快速搜khadima／maids（女僕阿拉伯文／英文），結果仍會出現一些含有非洲人和南亞人擺拍照片的帳號，照片旁則註記年齡及標價，意味臉書的處罰手段，似乎成效有限。

對於希望養活家鄉親人的亞、非洲女性而言，中東是重要工作機會來源，臉書也承認中東部分國家在勞工 保護方面，存有「極其嚴重」的人權問題。

一份臉書文件指出：「在我們的調查中，家庭傭工常向招聘機構抱怨被鎖在家裡、挨餓、被迫無限期延長合約、未獲報酬，並在未經他們同意下，多次遭賣給其他雇主。機構通常回應，要他們（傭工）更隨和。」

這份報告還補充說：「我們也發現招聘機構對像是毆打或性侵犯等更嚴重犯罪行為不予理會，未幫助家庭傭工。」

臉書在給美聯社的聲明表示，公司嚴正看待這個問題。不過，該平台上剝削外國勞工的廣告仍在中東地區繼續傳播。

臉書表示：「我們明文禁止剝削人類，多年來，我們一直在我們的平台上打擊人口販賣。我們的目標仍然是防止任何人試圖剝削他人，不讓這些人在平台上有容身之處。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國17個新聞機構組成的聯盟從22日起，開始發布一系列統稱為「臉書報告」的報導，這些報導是根據數百份公司內部文件。

這些文件包括揭露給美國證券管理委員會（SEC）的內容，以及臉書吹哨者郝根（Frances Haugen）的法律顧問提供給國會的刪節內容。

這個聯盟包括CNN和美聯社在內，檢視了國會收到的節刪版本。臉書平台上的中東侍女交易爭議，也包括在上述內容中。

整體而言，這些文件顯示臉書令人生畏的巨大規模，和旗下遍及全球的用戶，是公司市值近兆美元的關鍵因素，但臉書最大弱點是嘗試監督平台的非法活動，例如

毒品販賣、涉嫌侵犯人權和勞工虐待。

研究移工的組織Equidem Research執行主任奎德里（Mustafa Qadri）表示：「雖然臉書是一間私人公司，但當擁有數十億用戶時，實際上就像一個國家，因此無論喜歡與否，（臉書）事實上具有社會責任。」

奎德里指出，移工受招募前往波斯灣國家和中東地區，而這些地方的招募、待遇監管措施根本不完善，加上臉書平台上存在這類招聘活動，兩者並行「會釀成災難」。

艾邦達（Mary Ann Abunda）與位於科威特（Kuwait）的菲律賓勞工福利非政府組織Sandigan合作，她警告臉書可帶來的危險。她說，臉書如其所言將人們連結在一起，但也成為邪惡人士和犯罪組織的避風港。

美聯社檢視過的文件顯示，臉書承認，在英國廣播公司（BBC）阿拉伯新聞2019年揭露中東買賣家傭的網路黑市前，公司就已經注意到外國勞工剝削情況以及Instagram上侍女交易。

臉書工程師發現，將近3/4有問題的貼文，包括展示侍女的影片和對話紀錄截圖，都是發生於Instagram平台，臉書則主要受侍女販售網站連結影響。

根據臉書2019年的分析，超過60%的相關內容來自沙烏地阿拉伯，約25%來自埃及。