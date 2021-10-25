美特使辭職首發聲：華府對阿富汗前總統施壓不力

美國的阿富汗問題特使哈里札德18日宣布辭職後首度發聲，他24日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，美國對阿富汗前總統甘尼施壓力道不足，導致甘尼未能與神學士協議分權。圖為哈里札德5月20日出席國會聽證會。（美聯社）

美國 的阿富汗 問題特使哈里札德18日宣布辭職後首度發聲，他今天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，美國對阿富汗前總統甘尼施壓力道不足，導致甘尼未能與神學士 協議分權。

在阿富汗出生的哈里札德（Zalmay Khalilzad）也對美國總統拜登政府決定撤銷撤軍協議條件持保留態度。

法新社報導，哈里札德在前總統川普執政時期與伊斯蘭主義民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）談判撤軍。華府和神學士去年2月29日簽署協議，為結束美國這場歷時最久戰爭鋪路，阿富汗的甘尼（Ashraf Ghani）政府並未參與協議。

不過哈里札德表示，這是「一套以先決條件為基礎的計畫」，包括神學士與甘尼政府磋商，以及永久全面停火，然而拜登一入主白宮就決定不考慮這些條件，僅是「按時程撤軍」。

他還說，這不是他的層級所能做的決定。

神學士和喀布爾當局先前開始談判，但一直沒有進展，而華府擔心如果在阿富汗待太久，神學士會重新開始對美軍發動攻擊。哈里札德承認局勢發展不如他所期望。

他將大部分責任歸咎甘尼，宣稱甘尼從未同意與神學士分權，「他們偏好維持現狀而非政治解決」。

「我的判斷是我們沒有給他足夠壓力，我們對甘尼總統很溫和。我們運用外交方式，我們都在鼓勵他。」

他表示，根據最初撤軍協議條件，神學士最終會同意分權，但不清楚他此言證據何在。