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「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

記者胡玉立／綜合報導
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

演員亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)使用片場道具槍「誤殺」攝影師哈欽絲(Halyna Hutchins)，是否會被控罪？法律專家表示，鮑德溫勢必會面臨鉅額民事求償訟訴，但刑事訴訟可能會集中在負責準備道具槍的人身上；與此同時，由於鮑德溫身兼電影製片，任何訴訟都可能會扯到他。

擁有刑事辯護和民事訴訟經驗的律師傑米懷特(Jamie White)說：「如果是鮑德溫或其他人的疏失，幾乎必然會提起民事訴訟。但是否犯下刑事罪名，端視事實而定；只有在有人魯莽疏失的情況下，才會涉及刑事後果。而準備道具，不太可能是鮑德溫的工作。」懷特並表示，「由迄今為止提供的事實來看，鮑德溫不會被控犯下故意暴力行為。」

女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲在電影片場被誤殺，新墨西哥民眾前往案發現場獻花哀悼。（路...
女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲在電影片場被誤殺，新墨西哥民眾前往案發現場獻花哀悼。（路透）

主演身兼製片 訴訟逃不掉

值得注意的是，鮑德溫不僅是「鐵鏽」(Rust)這部出事電影的主要演員，他也是該片製作人；洛杉磯人身傷害律師卡斯托迪奧(Miguel Custodio)表示，就已知事實而言，「責任肯定會指向電影製作公司和道具管理人。由於鮑德溫既是電影製片人又是演員，任何訴訟都可能會提到他。」

卡斯托迪奧說，「亞歷鮑德溫身為演員，幾乎沒有責任，因為有人給了他某樣東西，他也相信道具經理已做了一切檢查。但鮑德溫身為製片人，可能要承擔更多責任；這取決於他只是掛名製片的投資者，還是他確實在電影製作過程中扮演積極角色」。

「總的來說，這是一個可怕的疏忽，哈欽絲的家屬應盡其所能地究責求償，他們很可能鎖定演員鮑德溫、製片人鮑德溫、電影公司和道具經理。」卡斯托迪奧推測，哈欽絲的家人所提出的任何民事訴訟，都有可能要求巨額賠償。

好萊塢武器專家卡彭特 (Bryan Carpenter) 則告訴「紐約郵報」，亞歷鮑德溫在這起致命槍擊事件發生之前，未能遵守槍枝安全守則第一條，那就是：「無論子彈有沒有上膛，手中的武器都不該指向他人，永遠不要將槍口朝向你不打算摧毀的東西。」

若不知有實彈 無刑事責任

前聯邦檢察官拉赫馬尼(Neama Rahmani)表示，此案可能會受到刑事指控，但不太可能被指控謀殺；「謀殺指控需要有殺人意圖，但沒有證據顯示鮑德溫想殺人。比較可能的是被控過失殺人，它不需要是故意殺人，但需要屬於刑事疏忽或重大疏忽。有報導指稱，那把道具槍裡面裝有實彈，如果此事為真，那是嚴重疏忽；那麼，誰替這把槍上膛，誰就要負責。」

「如果鮑德溫不知道這把槍裝的是實彈而非空包彈，他就沒有任何刑事責任。」拉赫馬尼說：「總的來說，要看槍裡有什麼，是誰把它放進去的，那個人把子彈放進去時，知道些什麼。即使它是個空包彈，但近距離射擊，空包彈也可能很危險；這仍可能是嚴重疏失。」

洛杉磯時報報導，這把道具槍在10月16日和前一周曾兩次走火；工會人員表示，「鐵鏽」劇組人員在此安全問題困擾下，在槍擊悲劇發生前的幾個小時，離開了片場。

電影 亞歷鮑德溫 洛杉磯

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