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防長奧斯丁：恪守一中政策 不評論對台假設議題

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國防部長奧斯丁：恪守一中政策 不評論對台假設議題

記者張筠／華盛頓報導
國防部長奧斯丁22日出席在布魯塞爾北約防長會議。美聯社
國防部長奧斯丁22日出席在布魯塞爾北約防長會議。美聯社

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)22日回應拜登總統關於「若中國動武美國將捍衛台灣」的言論，奧斯丁表示，美國恪守「一個中國政策」，拜登政府將持續協助台灣提高自衛能力，但華府不希望看到兩岸發生衝突，他也不願涉及與台灣有關的任何假設狀況。

拜登總統21日在有線電視新聞網(CNN)節目上，表示「美國有承諾，若中國動武，美國將捍衛台灣」，該言論是美國自1979年與中華民國斷交以來，美國政府首次如此明確的表達立場，且是由總統直接表態。

國防部長奧斯丁22日在布魯塞爾北約防長會議後回應記者與此相關的提問，表示「不會對與台灣相關的議題做任何假設」，並稱拜登政府將與多屆政府一樣，持續幫助台灣提高自衛能力，提供台灣自我防禦的所需。

奧斯丁說，美國將持續恪守一個中國政策、台灣關係法、美中三項公報與六項保證，承認只有一個中國政府；他表示「沒有人希望看到兩岸發生衝突，拜登總統當然也不想，兩岸之間也不應該存在問題。」

面對中國的挑戰，奧斯丁表示，擁有像北約一樣的聯盟是美國的最大優勢之一，「沒有其他國家享有我們擁有的聯盟與夥伴關係」，他表示，在2019年的一次領導人會議上，北約盟國首次宣布要應對中國帶來的風險和威脅，今年6月美國也詳述了中國的野心及行為對國際秩序構成的挑戰，「美國看到盟友及合作夥伴越來越願意維持他們與美國在印太地區的合作，以保持該地區的自由和開放，維持國際秩序穩定。」

此外北大西洋理事會(NAC)近日也發布了關於中國網路惡意行為的聲明，奧斯丁表示，這說明社會公眾越來越關注並有意檢視此類行為，也為美國及盟友的基礎設施建立更大的韌性(build resilience)。

拜登總統21日也表示美國不希望進入另一場「冷戰」，但他也表達了對中國動武的擔憂，他「希望中國明白，美國不會退讓，也不會改變看法」。

美國 中國 台灣關係法

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