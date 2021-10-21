路透：拜登、習近平將在11月視訊會晤

美國總統拜登(左)和中國大陸國家主席習近平(右)可望在11月透過視訊會晤。(Getty Images)

路透21日引述知情人士說法報導，美國 總統拜登和中國 國家主席習近平可望在11月透過視訊會晤；美方認為兩國領導人直接接觸將有助管控美中關係。

知情人士表示，白宮官員加緊腳步安排拜習線上峰會，意在展現華府 能負責任管理與競爭大國的雙邊關係；美國相信拜習直接接觸是「避免關係惡化致衝突」的最佳方式。

路透報導，由於中國國內的防疫要求，和習近平不想出國訪問的雙重因素，華府希望在11月安排視訊會議，相關計畫仍在討論中。

知情人士指出，「在和盟友討論完成前，恐不會設定（拜習會）議程」，由於美中在新冠病毒起源、中方擴增核武庫等諸多議題的立場南轅北轍，拜登團隊對這次會議能取得特定成果的期待甚微，不願透露更多細節。

路透引述匿名官員說法稱，「會議本身就是最主要的會議成果」，期待這項會議將為美國所謂的「長期戰略競爭」帶來穩定。

來自歐洲和亞洲的外交官告訴路透，美中外交高層今年3月在美國阿拉斯加舉行的會談，讓他們非常焦慮，擔憂美中發生衝突；前歐盟駐華府大使歐蘇利文（David O’Sullivan）表示，華府應該收到外界的訊號了，這可能是美國向中國大陸接觸的原因之一。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今年兩度與中國外交高層會面，第一次就是今年3月的阿拉斯加會談，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與蘇利文共同會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中方外交部長王毅，雙方在會前公開談話就劍拔弩張，你來我往，閉門會議結束後也未發表聯合聲明。

第二次為本月初在瑞士會晤楊潔篪，雙方「原則上達成協議」，規畫年底前拜習線上峰會，美國官員事後表示，很期待兩人會面，即便只能透過視訊。