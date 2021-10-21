「我們曾有1位偏見總統」拜登拚改革 暗酸川普

拜登總統（右）21日在華府國家廣場馬丁路德·金恩紀念碑落成十周年活動上表示，白人民族主義導致年初的國會暴亂，至今仍威脅國家。左為副總統賀錦麗。（歐新社）

拜登 總統21日在華府國家廣場馬丁路德·金恩(Martin Luther King Jr.)紀念碑落成十周年活動上表示，白人民族主義導致年初的國會暴亂，至今仍威脅國家；拜登不點名指前總統川普表示，「我們曾有一位訴諸偏見的總統。我們絕不能讓仇恨有任何棲息的港灣。」

馬丁路德．金恩紀念碑於2011年秋季落成，是國家廣場上的第一個非裔紀念碑。拜登在演講中回顧金恩當年奮鬥時表示，白人民族主義至今仍對國家構成威脅，他認為，白人民族主義激發了元月6日的國會大廈暴亂。

拜登說，他那一代人一直認為仇恨會消失，「但事實並非如此，它一直隱藏著，直到有些看似合法的人在仇恨藏身的岩石下供給它養分、讓它得以呼吸。」

拜登引用金恩的話表示，做為一個國家，美國仍在努力實現理想，而且正處於轉折點上，其中包括反對投票 限制的問題在內。

「我知道進展得不夠快。」拜登說，保護投票權是他任內的核心議題，「你我都知道有很多風險，還有很多事情要做。」

在拜登說出這番話的前一天，參院民主黨 第三度提出投票權改革法，視此「投票自由法案」(Freedom to Vote Act)為反制共和黨主政州限縮投票權州法的重大措施，但也第三度被共和黨擋下。支持者眼看阻撓議事僵局始終無法打破，越來越不耐煩。

拜登另外也承諾將爭取真正的警政改革法案；此項立法在今年夏天兩黨談判破裂後，也於國會陷入停滯狀態。拜登同時強調他的社會開支議程，指該預算法案將削減處方藥成本、減少貧困和打擊住房歧視；但此法案在民主黨內仍處於激烈談判階段。

「我們有能力做到這一點，我們非得辦到不可。」拜登說，他希望下周參加國際氣候峰會前，能讓民主黨人團結起來，就此案達成一致共識。