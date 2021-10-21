我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍推動極音速武器計畫 單日成功進行3項測試

球員挺西藏批習近平 騰訊體育停播塞爾蒂克賽事

美軍推動極音速武器計畫 單日成功進行3項測試

中央社華盛頓21日綜合外電報導
圖為五角大廈的新聞簡報室。(路透)
圖為五角大廈的新聞簡報室。(路透)

拜登總統表態對中國的極音速武器感到憂心之際，五角大廈同日指出，美國海軍與陸軍今天成功進行3項極音速武器零件原型的測試，這些測試將為發展新武器提供資訊。

路透報導，山迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratory）今天從國家航空暨太空總署（NASA）位於維吉尼亞州的瓦勒普飛行中心（Wallops Flight Facility）進行測試。

根據五角大廈聲明，對於發展海軍的傳統快捷打擊（CPS）和陸軍的長程極音速武器（LRHW）進攻性極音速打擊能力，今天的測試有助提供資訊。

美國海軍與陸軍擬於10月1日開始的2022財政年度，進行一項通用極音速飛彈飛行測試。

極音速武器以超過音速5倍的速度，穿越高層大氣。

五角大廈在聲明中說，今天的測試「在實際操作環境中，展現先進極音速科技、能力和原型系統」。

美國已在積極研發極音速武器，這是美方自2000年代初期起常規全球快速打擊計畫的一環。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和雷神技術公司（Raytheon Technologies）等企業都在為美國發展極音速武器能力。

美國 五角大廈 維吉尼亞州

上一則

拜登返賓州家鄉 推銷2兆元開支案

延伸閱讀

假美軍之名誤導投資人？Theranos前高級產品經理作證

假美軍之名誤導投資人？Theranos前高級產品經理作證
假借美軍、輝瑞之名誤導投資人 荷姆斯更多謊言被拆穿

假借美軍、輝瑞之名誤導投資人 荷姆斯更多謊言被拆穿
美軍證實美加軍艦通過台海 展現對印太地區承諾

美軍證實美加軍艦通過台海 展現對印太地區承諾
美軍第2位作戰部女司令 奧沃斯特接掌運輸司令部

美軍第2位作戰部女司令 奧沃斯特接掌運輸司令部

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32

超人氣

更多 >
美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
德州女「尿急」跑加油站廁所 10分鐘竟產子 老公嚇壞

德州女「尿急」跑加油站廁所 10分鐘竟產子 老公嚇壞