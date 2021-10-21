美軍推動極音速武器計畫 單日成功進行3項測試

圖為五角大廈的新聞簡報室。(路透)

拜登總統表態對中國的極音速武器感到憂心之際，五角大廈 同日指出，美國 海軍與陸軍今天成功進行3項極音速武器零件原型的測試，這些測試將為發展新武器提供資訊。

路透報導，山迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratory）今天從國家航空暨太空總署（NASA）位於維吉尼亞州 的瓦勒普飛行中心（Wallops Flight Facility）進行測試。

根據五角大廈聲明，對於發展海軍的傳統快捷打擊（CPS）和陸軍的長程極音速武器（LRHW）進攻性極音速打擊能力，今天的測試有助提供資訊。

美國海軍與陸軍擬於10月1日開始的2022財政年度，進行一項通用極音速飛彈飛行測試。

極音速武器以超過音速5倍的速度，穿越高層大氣。

五角大廈在聲明中說，今天的測試「在實際操作環境中，展現先進極音速科技、能力和原型系統」。

美國已在積極研發極音速武器，這是美方自2000年代初期起常規全球快速打擊計畫的一環。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和雷神技術公司（Raytheon Technologies）等企業都在為美國發展極音速武器能力。