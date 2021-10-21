美亞太副助卿：中國誤用2758決議 籲挺台參與聯合國

聯大2758號決議即將滿50年，美國國務院亞太副助卿華自強今天表示，台灣 頻頻被排除在聯合國 活動外，就是因為中國 錯誤使用2758號決議，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與。

聯合國大會第2758號決議10月25日通過滿50年，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天舉辦線上活動，探討聯大2758號決議對台灣造成的影響。

主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）在會中表示，過去50年來，台灣走出戒嚴，成為全球最蓬勃民主政體之一，置身全球科技經濟中心，作為旅遊、文化與教育樞紐，這些發展令人感到振奮。但台灣卻被排除在幾乎所有聯合國活動之外。

華自強指出，每年有5000萬名乘客行經台灣機場，台灣卻未參與國際民航組織（ICAO）大會；台灣抗疫表現全球數一數二，世界衛生大會（WHA）卻看不到台灣身影；台灣學生、藝術家、記者、人權工作者也被排除在聯合國活動外，或無法進入聯合國大樓。

亞太副助卿華自強。(取自國務院網站)

華自強說：「為什麼這種事會發生？在美國看來，原因就是中華人民共和國錯誤使用（misuse）聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與。」

他舉例，今年稍早，聯合國不願核准美國科羅拉多州一所高中申請參加聯合國婦女地位委員會（CSW），除非他們撤下學校網站去年一篇文章。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）9月報導，聯合國負責單位寄信給該所高中，指學校官網曾使用「不正確名詞」稱呼台灣，建議改為「台灣，中國的一省」。這篇文章在一年前刊登，內容提及某項計畫活動也有來自「台灣」的青少年參與。

華自強批評：「這個事件清楚闡明（中國）誤用2758號決議的論點。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在「我們的共同議程」中指出，全球挑戰相互關聯，跨越國界和其他界線，須靠各界採取相互關聯對策才能因應。華自強表示：「若要達成這項願景，要靠聯合國會員國加入美國行列，支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際社會。」

葛來儀指出，聯大2758號決議僅決定「中國」在聯合國代表權議題，台灣參與問題仍未解決。美國長年立場是台灣主權未在「舊金山和約」有定論，美方認知（acknowledge）中華人民共和國所稱「台灣是中國一部分」的立場，但並未接受（accept）。

葛來儀批評，中國長年扭曲2758號決議內涵。她舉例，中國外交部發言人近日宣稱，台灣參與國際組織應依循「一中原則」處理，指2758號決議奠定了「一中原則」；去年中國官員更宣稱，美國支持台灣參與聯合國嚴重違反2758號決議。

她呼籲：「世上支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構的國家，都該挑戰這一說法。」