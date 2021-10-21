金融時報：北京今夏2度測試極音速飛彈 非僅1次

英國金融時報最新報導指出，中國 軍方今年夏天兩度測試極音速武器，此舉引發華府憂心北京 在研發新世代武器競賽中取得進展。

金融時報引述4名熟悉美國 情資的人士報導，中國軍方7月27日發射一枚火箭，首次利用「分離軌道轟炸系統」（fractional orbital bombardment）推進具核能力的「極音速滑翔載具」（hypersonic glide vehicle）繞行地球。

金融時報本周稍早披露，北京首次極音速武器測試是在8月，而不是7月底。根據2名知情人士透露，中國隨後在8月13日進行第2次極音速武器測試。

3名熟悉中國7月第一次測試的知情人士表示，這次的測試讓美國的五角大廈和情治單位大感震驚，因為中國成功展示一種全新的武器實力。

當中1人表示，政府科學家難以了解這種美國目前並不具備的武器能力。這名人士還說，中國的測試成果似乎「違反物理定律」。

自從金融時報周末揭露中國試射極音速武器後，太空專家和飛彈專家對此展開辯論。

美國加州蒙特瑞（Monterey）密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）核武專家路易斯（Jeffrey Lewis）說：「中國的發展似乎有了新的創新，但他強調有必要維持一定程度的懷疑。」

「我們應該對中國也有科技創新能力的現實，抱持開放態度。」

路易斯說：「但我會對那些被誇大、並可能成為情蒐失利藉口的特徵抱持審慎態度。如果我們說有些創新是無法想像，這樣就沒人會因為錯失這個情報而負責。」

白宮今天拒絕發表評論，而國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在內的政府官員拒絕證實或否認存在這樣的試射。這項試射屬於機密。

美國總統拜登（Joe Biden）今天對極音速武器表達擔憂。當他離開華府前往賓州，被媒體問到是否對這種高速可操縱極音速武器感到憂慮時，他說：「是的」。

中國外交部本周駁斥金融時報的報導，僅表示這是例行太空飛行器測試。但這項測試的時間是在7月16日。華府的中國大使館今天謝絕評論。

美國戰略司令部司令查爾斯·理查德（Charles Richard）本周在德國告訴軍方「星條旗報」（Stars and Stripes），對於金融時報的報導，他並不訝異。他還說，下個月如果冒出更多的報導出來，他也不訝異。戰略司令部負責監督美國核武庫。

查爾斯·理查德今年加強針對中國的核能力提出警告，他告訴「星條旗報」，中國「驚人的進展」意味著北京「現在可以執行任何可能運用核子的戰略」。

今夏出爐的衛星影像顯示，中國正在建造數百座洲際彈道飛彈發射井。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）本周表示，拜登政府對於中國核武實力迅速擴張深感憂心，其中包括在「新運載系統」方面發展。