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英防相警告中國 勿在台灣周圍採取危險軍事行動

中央社布魯塞爾21日綜合外電報導
英國國防大臣華勒斯今天要求中國找到和平方法解決與台灣的紛爭。歐新社
英國國防大臣華勒斯今天要求中國找到和平方法解決與台灣的紛爭。歐新社

英國國防大臣華勒斯今天要求中國找到和平方法解決與台灣的紛爭。他並警告，中國入侵台灣防空識別區（ADIZ）是危險行為，有可能引爆衝突。

路透社報導，自從中國空軍1日起加強侵擾台灣西南防空識別區後，西方各國和台灣便保持警戒。

華勒斯（Ben Wallace）在布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）會議時接受記者訪問表示：「軍事上來說，他們正在擺出姿態，如同我們所見。我們認為這並不明智。」

他還說：「這冒著破壞區域穩定的危險。這麼做可能在其他爭議地區掀起進一步衝突。」這次北約會議不預計討論中國或台灣議題。

軍事專家指出，共機頻擾台及台灣忙於派機回應，使得雙方擦槍走火或誤判的風險升高，進而引發一場危機。

華勒斯說：「中國和台灣的歧異，有必要透過和平方式解決。」他還表示，他在香港見到相似情況。

香港原是英國殖民地，1997年依照「一國兩制」架構移交給中國。這讓香港享有中國沒有的言論和集會等自由，以及獨立的司法體系。

然而，中共如今為了打壓異己，對香港實施範圍深廣的港區國安法。但北京和香港官員皆對西方指控這份法律侵犯香港自由予以否認。

華勒斯表示：「我想這是為何我們如此擔心香港。因為台灣實際上也包括在（中國的）『一國兩制』下。而當你把這（一國兩制）當作垃圾…，這對台灣來說意味什麼？」

台灣 中國 香港

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