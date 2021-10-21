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美候任駐華大使批中國 環時：他來中國肯定碰釘子

記者陳言喬／即時報導
美國駐中國大使被提名人伯恩斯。美聯社
美國駐中國大使被提名人伯恩斯。美聯社

美國聯邦國會參議院外交委員會當地時間20日舉行駐中國大使被提名人聽證會，駐中國大使被提名人伯恩斯痛批中國。中國鷹派媒體環球時報社論稱，伯恩斯是有史以來最囂張的聽證發言，他來到中國後少不了碰釘子。

伯恩斯在美國會聽證會上指則中國在新疆、西藏、香港和台灣的作為，稱中國是全球最危險的競爭者，並稱美國會協助台灣，確保台灣「不好對付」等說法。

中國外交部發言人汪文斌今天（21日）表示：伯恩斯先生有關言論充滿冷戰零和思維，中方對此堅決反對。他說，奉勸伯恩斯認清世界發展大勢和民心所向，客觀瞭解中國的實際情況，理性看待中國的發展和中美關係，不要低估中國人民捍衛自身權利的堅強決心、堅定意志，多說建設性的話，多做建設性的事，為促進中美關係和兩國人民友誼發揮建設性作用。

環球時報社評稱，伯恩斯的這番表態肯定是迄今為止美國駐華大使赴任前最強硬、也最囂張的聽證發言。伯恩斯如此系統地攻擊中國，顯然不是正常情況下一位即將赴任中國的美國大使該做的事情，伯恩斯的聽證發言展示了美國政治精英層目前對中國的整體敵意。

社評稱，不排除有伯恩斯為在參議院聽證過關專撿硬話說的因素，他很可能到了中國以後又會說一些「中美關係如何重要」的話，但中國人根本沒必要隨著他的話語節奏費神揣摩華盛頓到底怎麼想。經過這九個月，拜登政府準備如何同中國打交道，中國已經看得足夠清楚了，不需要這位即將來北京的大使顛過來倒過去宣示、找補。

伯恩斯是資深的外交官僚，他被普遍認為是美國對華政策的執行者，不太可能有個人突破力。所以未來中國同他打交道，會有更強烈「與美國國務院打交道」的感覺。

伯恩斯的聽證會發言中沒有表現出外交官通常具有的工作藝術和分寸感，而是顯得有點愣，還有那麼一點指向中國的傲慢。相信他來中國後少不了碰釘子。從他入境那一刻開始，中方就無需給予他除了外交禮儀之外的任何其他客氣。

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