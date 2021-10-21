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紐時：政府為處方藥品議價的選舉政見 民主黨恐難落實

記者顏伶如／綜合報導
1989年，參院老齡化特別委員會民主黨籍主席普萊爾為解決處方藥品價格高漲、民眾無力負擔等危機，提議允許政府為處方藥物議價。圖為處方藥示意圖。(美聯社)
1989年，參院老齡化特別委員會民主黨籍主席普萊爾為解決處方藥品價格高漲、民眾無力負擔等危機，提議允許政府為處方藥物議價。圖為處方藥示意圖。(美聯社)

數十年來，提倡政府有權為處方藥品議價，向來是民主黨競選政策主軸之一。但紐約時報分析，如今在拜登總統國內政策法案協商過程中，處方藥品議價可能縮水或省略，將近三十年的民主黨政策主張，恐將落幕。

參院預算委員會主席、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)20日說：「那將意味著製藥產業勝利了，他們有1500名付費說客，製藥產業去年賺了500億元，高層主管領取巨額薪酬，整個產業為了擋下法案不惜砸下重金。」他說：「我不允許這種狀況發生。」

1989年，參院老齡化特別委員會(Special Committee on Aging)民主黨籍主席普萊爾(David Pryor)為解決處方藥品價格高漲、民眾無力負擔等危機，提議允許政府為處方藥物議價。紐約時報分析，橫跨兩個世代的民主黨政府以及前總統川普執政期間，都延續普萊爾倡議，但目前正在協商中的國內政策法案，這項計畫可能不再納入。

民主黨高層指出，在社會安全網及對抗氣候變遷法案中推動擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)藥品議價權限，到目前為止並未放棄努力。報導分析，隨著法案規模逐漸縮小，藥品議價條款已面臨縮水或刪除的危機。

擴大政府對於紅藍卡處方藥品的議價權限，是拜登競選期間主要政見之一，紐約時報分析，倘若最後在法案中遭到排除，將成為這項包裹法案最尷尬的挫敗，畢竟這是民主黨國會議員近三十年來的一貫主張。

參院財政委員會(Senate Finance Committee)主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)說，民主黨籍參議員都了解，對於曾經說出的所有承諾，「一定要說到做到」。

眾議院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)則說，提案「並沒有胎死腹中」。

紐約時報報導，至少三名民主黨籍眾議員反對規定趨嚴的政府議價計畫，參院方面則至少有亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)一人反對，政府為紅藍卡處方藥物議價權限的提案，未來極可能在法案中縮小規模，甚至放棄不予納入。

報導分析，倘若狀況果真發生，損失嚴重程度將等同川普任內共和黨嘗試推翻俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)卻落空，而且民主黨將在明年期中選舉，面臨提出解釋的檢視壓力。

民主黨 紐約時報 參院

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