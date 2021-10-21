紐時：政府為處方藥品議價的選舉政見 民主黨恐難落實
數十年來，提倡政府有權為處方藥品議價，向來是民主黨競選政策主軸之一。但紐約時報分析，如今在拜登總統國內政策法案協商過程中，處方藥品議價可能縮水或省略，將近三十年的民主黨政策主張，恐將落幕。
參院預算委員會主席、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)20日說：「那將意味著製藥產業勝利了，他們有1500名付費說客，製藥產業去年賺了500億元，高層主管領取巨額薪酬，整個產業為了擋下法案不惜砸下重金。」他說：「我不允許這種狀況發生。」
1989年，參院老齡化特別委員會(Special Committee on Aging)民主黨籍主席普萊爾(David Pryor)為解決處方藥品價格高漲、民眾無力負擔等危機，提議允許政府為處方藥物議價。紐約時報分析，橫跨兩個世代的民主黨政府以及前總統川普執政期間，都延續普萊爾倡議，但目前正在協商中的國內政策法案，這項計畫可能不再納入。
民主黨高層指出，在社會安全網及對抗氣候變遷法案中推動擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)藥品議價權限，到目前為止並未放棄努力。報導分析，隨著法案規模逐漸縮小，藥品議價條款已面臨縮水或刪除的危機。
擴大政府對於紅藍卡處方藥品的議價權限，是拜登競選期間主要政見之一，紐約時報分析，倘若最後在法案中遭到排除，將成為這項包裹法案最尷尬的挫敗，畢竟這是民主黨國會議員近三十年來的一貫主張。
參院財政委員會(Senate Finance Committee)主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)說，民主黨籍參議員都了解，對於曾經說出的所有承諾，「一定要說到做到」。
眾議院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)則說，提案「並沒有胎死腹中」。
紐約時報報導，至少三名民主黨籍眾議員反對規定趨嚴的政府議價計畫，參院方面則至少有亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)一人反對，政府為紅藍卡處方藥物議價權限的提案，未來極可能在法案中縮小規模，甚至放棄不予納入。
報導分析，倘若狀況果真發生，損失嚴重程度將等同川普任內共和黨嘗試推翻俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)卻落空，而且民主黨將在明年期中選舉，面臨提出解釋的檢視壓力。
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