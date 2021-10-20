美駐日大使被提名人 強調美日同盟抵禦中國威脅

美國駐日本大使被提名人伊曼紐（Rahm Emanuel）。(美聯社)

美國 駐日本 大使被提名人伊曼紐（Rahm Emanuel），與駐新加坡大使卡普蘭（Eric Kaplan）20日在聯邦參議院外交委員會的任命聽證會上均表示，將集盟友之力，共同應對中國 的威脅。

拜登政府視中國為最大的地緣政治挑戰，會議主席梅南德茲（Bob Menendez，民主黨）關切兩人，如何促進美國與友邦合作，來應對中國的威脅。

紐約時報報導，伊曼紐視駐日本大使一職為「抗中保壘」。

伊曼紐表示，中國、北韓和俄羅斯伺機見縫插針，動搖美日與美韓盟友關係，他的工作目標是鞏固盟友、統一陣線。

伊曼紐表示，全球在新冠病毒中學到很多，美國暴露了自己的弱點，而中國展現了她的貪婪，印度、澳洲、菲律賓和那些離開香港的民眾感受極深，印太地區渴望美國展現領導；卡普蘭表示，澳英美新安全倡議AUKUS、美日印澳四方安全對話Quad與東協（ASEAN），均是美國要重視的多邊組織。

伊曼紐說，日本是美國最長期且重要的盟友，美日夥伴關係是印太區域的和平與繁榮，和美國在區域進行軍事和戰略努力的重要基石。

「中國的策略，大家都很清楚，條條大路通往北京利益」，伊曼紐表示。

伊曼紐說，中國想要加入TPP（跨太平洋夥伴協定，現為跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP），就是要成為支配者，拜登政府已經開始著手，推動美國和日本在智慧財產、基礎建設和供應鏈等領域深化經濟關係，當全球第一和第三的經濟體整合時，將是一股極為強大的力量。

卡普蘭表示，若他順利出任駐新加坡大使，將會透過強化夥伴關係，來使美國從實力出發與中國交往；美國對新加坡有軍售也有軍事訓練與行動，他會持續維繫這些互動，以協助全球應對中國造成的威脅。