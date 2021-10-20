北韓證實發射潛射飛彈 技術升級能變軌、難攔截

朝中社發布的照片顯示，北韓國防科學院19日試射潛射飛彈。（歐新社）

北韓 官媒朝中社20日證實，北韓國防科學院19日成功試射1枚新型潛射彈道飛彈 。南韓 專家分析，北韓此次試射的飛彈彈頭較小，可能是為了在潛艦上搭載多枚飛彈，此外，能變軌飛行，因而較難攔截。

朝中社報導，此次發射使用的潛艦，是曾於2016年8月24日成功試射首枚潛射飛彈「北極星-1」的鯨魚級（2千噸級）「824英雄艦」。這是北韓唯11艘2千噸級潛艇，配備一個發射管。

北韓國防科學院說：「這枚飛彈採用側面機動及滑翔跳躍機動等許多升級的控制導引技術，將為提升國防技術和改進海軍水下作戰能力作出重大貢獻。」北韓領導人金正恩並未親臨現場觀看試射。

韓聯社報導，從朝中社刊發的照片來看，這枚飛彈與本月11日在北韓國防發展展覽會「自衛-2021」上亮相的迷你潛射飛彈相比，形狀大致相同，但尺寸變小；與彈頭圓鈍的北極星系列潛射飛彈相比，彈頭更尖銳，機動性因而提升。

據南韓軍方偵測，這枚飛彈離地最高60公里，射程590公里，具近程彈道飛彈特點。這型飛彈可在水平滑翔後在飛行末段二次爬高，較難攔截。

研究機構「南韓國防安全論壇」專門研究員申宗祐說，北韓此次試射的飛彈彈頭較小，所需燃料較少，躲避攔截能力則提高，這可能是為了在潛艦上搭載多枚飛彈，如此一來，北韓在公海上發射此類飛彈將能打擊南韓和日本領土。

首爾智庫峨山研究院資深研究員高明賢說，根據北韓過去安排武器試驗的習慣，北韓試射潛射飛彈，意味下一步可能是試射洲際飛彈。

北韓2016年8月宣稱，在咸鏡南道新浦一帶成功從水下試射一枚潛射飛彈「北極星-1」。當時南韓官員表示，不確定這枚飛彈是從潛艦發射。第二代「北極星-2」修改為陸基發射。2019年北韓從水下平台發射「北極星-3」。

南韓上月15日宣布，南韓新型潛艦成功試射自主研製的潛射飛彈，成為全球第7個成功用潛艦試射潛射飛彈的國家。南韓當時沒有將北韓列入水下試射潛射飛彈獲成功的國家。

聯合國安理會應美國要求，緊急在20日舉行的會議上加入北韓試射潛射飛彈的議題。