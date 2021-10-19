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IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

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IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

記者顏伶如／綜合報導
國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）
國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元，或一年之內匯入匯出轉帳額度超過600元的銀行帳戶，消息曝光後引發輿論強烈反彈；民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶，但共和黨方面則說，修正後的門檻仍侵犯民眾隱私，「除非大家都不花錢。」

民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)與參院財政委員會主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)19日下午公布修改後的新版政策。

根據新版規定，帳戶餘額超過1萬元，或者不包括薪資收入的存款、提款總額超過1萬元，就會受到國稅局加強檢查；銀行必須把帳戶持有人的現金流匯入匯出彙整資料交給國稅局，好讓國稅局鎖定稽查目標。

彙整報告中的現金流不包括薪酬或工資所得，因為這部份原本就在國稅局W-2報稅表格權限範圍；社安金支票也不會納入現金流彙整報告統計。

國稅局打算加強檢視餘額600元以上帳戶的計畫，遭到共和黨及金融機構極力反對，理由則是侵犯民眾隱私；對於修正之後的新版規定，共和黨國會議員也不接受。

共和黨籍賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)19日在記者會上說：「如果他們把門檻調高到1萬元，適用對象仍然幾乎包括所有人，還有所有商家。」

「民眾平均帳戶出入總額，約為6萬1000元。」共和黨籍愛達荷州聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)表示：「一般美國百姓都將成為這項計畫的調查目標。」

帳戶都被監視「除非大家不花錢」

克雷波說，排除薪水收入不計，其實影響不大，絕大多數民眾的帳戶還是將成為受到加強檢視的對象，「除非大家都不花錢」。

面對共和黨陣營批評，魏登回應指出：「共和黨緊咬這個議題不放，用來做為扯謊藉口，原因是他們明白他們推出的稅改政策其實非常失敗。」

金融機構組織「美國獨立銀行家協會」(Independent Community Bankers of America，ICBA)發表聲明指出，不管查看帳戶的門檻是600元，1萬元或10萬元，適用對象都將包括數以百萬計的消費者以及小型商家。

共和黨 國稅局 參議員

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