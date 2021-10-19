我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI突擊搜索俄羅斯富豪華盛頓和紐約豪宅

北韓發射彈道飛彈 美指「區域威脅」持續呼籲對話

北韓發射彈道飛彈 美指「區域威脅」持續呼籲對話

記者張文馨／華盛頓報導
國務院北韓事務特使金星容。(美聯社)
國務院北韓事務特使金星容。(美聯社)

北韓疑似發射潛射彈道飛彈（SLBM），美國國務院發言人辦公室表示，北韓事務特使金星容（Sung Kim）19日在華府與日本和韓國代表舉行三方會談；金星容譴責北韓發射彈道飛彈，呼籲北韓停止挑釁，展開對話，並重申華府對日韓盟友的承諾堅定如鐵。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，北韓違反聯合國安全理事會多項決議，且指北韓為「區域威脅」。

莎奇表示，這波飛彈發射強調了對外交和對話的迫切需求；美國依然準備好和北韓進行外交接觸，且和美國盟友夥伴密切合作，以應對當前局勢。

莎奇表示，平壤至今仍未回應「重啟戰略對話」的要求，美國的提議仍是美朝接觸「不帶先決條件、隨時隨地會晤」。

國務院表示，金星容、日本外務省亞洲大洋州局局長船越健裕（Takehiro Funakoshi）和南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）討論三國在北韓議題上的合作，詳細討論朝鮮半島當前局勢，並重申通力合作降低緊張，及推動朝鮮半島非核化的承諾。

國務院表示，金星容強調美國譴責北韓發射彈道飛彈，此舉違反聯合國安全理事會多項決議，金星容呼籲北韓停止進一步挑釁，展開持續且實質性對話。

金星容表示，美國對日韓盟友的承諾堅定如鐵，支持對多數北韓民眾實施人道援助，及解決北韓綁架外國人問題。

北韓 美國 國務院

上一則

北韓疑試射潛射飛彈 正值美日韓情報首腦首爾開會

延伸閱讀

Toyota將在美國投資34億 生產Hybrid與純電車款電池

Toyota將在美國投資34億 生產Hybrid與純電車款電池
北韓疑試射潛射飛彈 正值美日韓情報首腦首爾開會

北韓疑試射潛射飛彈 正值美日韓情報首腦首爾開會
北韓時隔19天再次試射彈道飛彈 美軍說話了

北韓時隔19天再次試射彈道飛彈 美軍說話了
日韓發布消息 北韓可能發射彈道飛彈

日韓發布消息 北韓可能發射彈道飛彈

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32

超人氣

更多 >
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣

想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣
海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%
華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付