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北韓疑試射潛射飛彈 正值美日韓情報首腦首爾開會

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北韓疑試射潛射飛彈 正值美日韓情報首腦首爾開會

編譯李京倫／綜合報導
日本與南韓19日分別發布消息指出，北韓可能向東部海域發射飛彈。美聯社資料照
日本與南韓19日分別發布消息指出，北韓可能向東部海域發射飛彈。美聯社資料照

南韓聯合參謀本部19日偵測到，北韓當天上午10時17分許從咸鏡南道新浦一帶向東部海域發射一枚近程彈道飛彈，韓軍初步研判北韓試射潛射彈道飛彈（SLBM）。日本首相岸田文雄為此召開國家安全保障會議，他會後表示，會中討論保有攻擊敵方基地能力等各種選項，並透露北韓發射了兩枚。

北韓這次武力示威之際，南韓國家情報院院長朴智元、美國國家情報總監海恩斯和日本內閣情報官瀧澤裕昭在首爾舉行閉門會議。韓美日的北韓核問題首席代表也於19日在華府舉行會談。

這枚飛彈離地最高60公里，射程為430到450公里。韓軍尚未公布其他參數，但考慮到北韓近期在新浦製造能搭載潛射彈道飛彈的潛艦，並接連公開新型潛射彈道飛彈，且從韓軍所謂「新浦以東海上」的說法來看，北韓在潛艦上試射新型潛射彈道飛彈的可能性較大。若北韓試射潛射飛彈屬實，將是北韓自2019年以來時隔兩年發射潛射彈道飛彈。

北韓曾於去年10月和今年1月在閱兵式上展示新型武器「北極星-4」和「北極星-5」飛彈，並在本月11日開幕的國防發展展覽會「自衛-2021」上公開疑似迷你潛射彈道飛彈的新型武器。

這是北韓今年來第八次武力示威。北韓已於上月試射飛彈四次，包括新型遠端巡弋飛彈、鐵路機動彈道飛彈、極音速飛彈和地對空飛彈。

有觀點指出，北韓射彈可能針對19日在首爾開幕的「2021首爾國際航空航太暨軍工業展覽會」，以及南韓定本月21日發射自主研製運載火箭「世界」號。

有關部門推測，北韓可能按照自身的新武器研發時間表射彈，但19日射彈也可能是為了吸引各方關注。

美國北韓特使金星容18日堅稱美國對北韓並無敵意，希望在無條件情況下與北韓進行會談，但北韓仍在數小時後射彈。

美國印太司令部發表聲明說，美國軍方譴責北韓發射飛彈，但「這件事不會對美國或我們盟國的軍人和領土構成直接威脅」。

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