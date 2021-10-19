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美密切關注中方先進武器發展 白宮：不希望競爭變衝突

記者張文馨林汪靜／綜合報導
美國白宮。華盛頓記者張文馨／攝影
美國白宮。華盛頓記者張文馨／攝影

北京否認試射極音速飛彈，稱只是例行「太空飛行器測試」；美國國防部長奧斯丁18日表示，密切關注中方先進武器系統的發展，並指這樣的發展徒增區域緊張。白宮則說，美國歡迎硬碰硬的競爭，但不希望競爭變成衝突。

中國外交部昨對此表示，堅決反對美方不斷渲染「中國威脅論」，並駁斥稱「美方聲稱中國加劇軍備競賽，這純屬倒打一耙、轉移視線。」

路透引述美國裁減軍備大使伍德說法指，中國與俄羅斯都在積極發展極音速科技，並將其軍事化，美國不知如何抵禦，中方與俄羅斯亦然。

白宮發言人莎奇重申，公開和私下均清楚表達關切中方持續發展軍力，美國歡迎硬碰硬的競爭，但不希望變成衝突。

哥倫比亞廣播公司報導，國防部前部長蓋茨表示，中國是美國在軍事和經濟上特別突出的威脅，澳英美新安全倡議AUKUS是重要的戰略行動，向包括中國在內的全球傳遞強有力訊息，美國依然是西太平洋勁旅。

主持人庫柏追問，若中國侵略台灣，美國是否需要挺身而戰？蓋茨說，該關注兩項戰略，一是嚇阻能力，強化美國在區域的軍事展現，二是強化台灣自我防衛能力。

中國外交部發言人汪文斌昨天稱，中國堅定奉行防禦性的國防政策，始終將核力量維護在國家安全需要的最低水準，「不會與任何國家進行核軍備競賽」，發展必要軍事能力完全是為維護自身安全利益。

汪文斌批評，美方鼓吹「中國威脅論」，不過是為自身擴充軍力、謀求安全優勢找藉口。他稱，「美方應當停止炒作中國威脅論、停止拿中國說事，拿出負責任的態度，體現大國應有的作用，與國際社會一道，維護國際戰略平衡與穩定，實現各國共同安全。」

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