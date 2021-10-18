前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾因新冠併發症離世。(美聯社)

美國 前國務卿鮑爾 因染疫的併發症病故，享壽84歲。他曾造訪台灣，是美國首位非裔 國務卿，一度被為認為有望成為美國首位非裔總統，但因誤控伊拉克有毀滅性武器染上污名。

鮑爾於1937年4月5日出生於紐約哈林區（Harlem）牙買加移民家庭。他在紐約南布朗克斯區（South Bronx）長大，之後就讀紐約市立學院（The City College of New York），期間參加美國大學院校軍事訓練計畫「預備軍官訓練團」（ROTC）。

鮑爾是傑出且具有開拓性的職業軍人，軍旅生涯曾在越南進行戰鬥任務，後在總統雷根（Ronald Reagan）執政後期成為美國首位非裔國家安全顧問，並在總統老布希（George H. W. Bush）主政時期成為美國史上最年輕及首位非裔美軍參謀首長聯席會議主席。

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鮑爾擔任參謀首長聯席會議主席期間，主導1991年美國第一次對伊拉克戰爭，成為全美英雄；他卸任後曾於1997年3月訪問台灣，對台灣的民主津津樂道。他的名言是：「台灣不是問題，而是一個成功的故事。」

2001年，鮑爾曾在就任國務卿後告訴電視專訪，美國有義務確保台灣能維持一定軍力水準；在2008年博鰲論壇期間，當時的副總統當選人蕭萬長曾與鮑爾會面。

在擔任參謀首長聯席會議主席期間，鮑爾曾監督因應28場危機，包括1989年入侵巴拿馬，以及1990至1991年在波斯灣戰爭對抗伊拉克的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）。

在美國領導的聯軍在波斯灣戰爭獲勝後，鮑爾的全國知名度飆升，在1990年代中期，他一度被視為角逐白宮寶座的熱門人選，有望成為首位非裔美國總統。

但鮑爾後來在出任小布希總統（George W. Bush）首位國務卿時名聲永遠蒙污，因為他在聯合國（UN）提出錯誤情資，提倡對伊拉克發動第二次波灣戰爭。鮑爾之後稱這是他紀錄中的「汙點」。

鮑爾從未問鼎白宮大位，但當他2001年宣誓就任小布希政府國務卿時，他成為當時美國史上職位最高的非裔公職人員，在總統繼任人選順序中排名第4。

在生涯後期，鮑爾因為共和黨急劇右傾而理想破滅，他想使用自己的政治資本，幫助選出民主黨人入主白宮，最為人所知的是美國首位非裔總統歐巴馬（Barack Obama）。鮑爾曾在2008年總統大選最後幾周為歐巴馬背書。