CNN：中國侵犯台灣機率雖低 但兩岸發展危險加深

CNN報導，中國加大對台灣文攻武嚇力道，但分析家認為中國短期犯台可能性微小，未來12個月中共侵台機率「趨於零」。不過，這不代表沒有理由保持警戒。圖為台灣慶祝雙十節。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國 加大對台灣 文攻武嚇力道，但分析家認為中國短期犯台可能性微小，未來12個月中共侵台機率「趨於零」。不過，這不代表沒有理由保持警戒。

月初中國派遣數量創新高的戰機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）後，台灣國防部長邱國正6日在立法院做出迫切預測，表示到了2025年共軍將具備全面犯台能力。

儘管如此，台灣市井生活如常，民眾大多不甚關切中共犯台威脅；解放軍機經常性的侵擾行為也幾乎上不了報紙頭版。

北京 為了達成長期的「一個中國」統一台灣目標，正對台灣加大軍事、經濟和外交壓力。而專家擔憂，若中共領導階層相信和平統一已無望，可能轉為採取較激烈的手段來達到目的。

專家指出，近期兩岸關係惡化，歸咎於兩因素：一方面台灣受到與美國關係升溫激勵，更加堅持主張及自信心提高；另方面則與中國國內政治有關。

北京雖在國際間費盡一切努力打壓台灣，但自從去年初以來，台灣在全球的影響力卻與日俱增。

亞太地區國家表態捍衛台灣主權的力道來到空前新高。日本防衛大臣岸信夫9月15日接受CNN訪問時說，若中國採取任何試圖武力奪台的行動，日本將做出「相應回應」。澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）也承諾與台灣強化雙邊關係。

不只在亞太，立陶宛9月成為數十年來第一個允許以台灣為名設立代表處的歐洲國家。

台灣在世界舞台上更勇於行動，是受到與美國拉近關係的鼓舞。去年在美國前總統川普執政下，華府派出數十年來最高層級官員訪台；拜登上台後，華府挺台的趨勢也不見逆轉，令北京失望。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）駐台北資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）指出，美中關係持續緊繃，是台灣受關注度提高的助力之一。

他表示：「台灣意識到，國際社會不僅對台灣接納程度稍微提高，也更加了解在意識形態衝突升溫的環境下，台灣作為自由民主政體所扮演的角色。」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則說，中國大增軍機擾台數量，並非是入侵的前奏，反而是象徵北京的挫折感，同時也提醒台灣和美國勿跨越中國的「紅線」。

葛來儀指出，所謂紅線指的是引發北京軍事行動升級的行為，包括宣傳台灣正式獨立，或是美方決定在台灣部署大量部隊。

她說：「中國想把台灣封在一個箱子裡，並且不斷用各種脅迫手段對付台灣…他們想要嚇阻台灣。」

然而，北京表達的對象不只是在台灣和美國，也包括在中國國內。

由於中共明年將召開第二十次全國代表大會（二十大），屆時中國國家主席習近平第二任期將屆滿，儘管他幾乎篤定會連任，但他仍試圖藉由對台灣施壓，在會議前提升自身支持度。

澳洲國立大學（Australian National University）澳洲中華全球研究中心（Australian Centre on China in the World）研究員宋文笛便表示，中共將於11月召開第19屆六中全會，會中將確定領導階層最後候選人名單，因此習近平也想在會議前爭取更多支持。

宋文笛說，習近平對台灣採取強硬政策，可能決定他在未來5年，黨內高層能安插多少盟友。

「在這樣的時刻，利用一些武力展示來激發民族主義情緒、製造『聚旗效應』，通常有利於在位的總司令。」

報導並指出，未來一年中共的重要優先事項，是明年2月北京冬季奧運和二十大會議順利舉行，而侵犯台灣會讓這兩件事十分難以達成。

不過專家認為，北京除了武統，幾乎見不到其他方法能達成統一台灣目標。

根據政大選舉研究中心公布的台灣民意調查，偏向獨立的比例來到25.8%，是數十年來最高點，且自2018年以來大增一倍多。支持統一的比例則不到10%。

宋文笛將此歸因於北京對香港的粗暴對待。中國原本承諾讓這個亞洲金融中心維持50年半自治，但在2019年爆發反送中民主抗爭後，北京嚴重限縮香港人民自由。

他說：「鑒於香港危機，我認為以『一國兩制』和平統一台灣的方案，吸引力已非常、非常低。」

一些專家表示，對北京而言，台灣有可能已經過了還能回頭的轉折點，除非中共對人民自由的立場或台灣對中國的態度有巨大轉變，否則兩岸不太可能再度統一。

但寇謐將指出，這點正可能是最令人擔憂的。若統一無望的態勢越來越明顯，而習近平的聲望或權力又受到威脅，他便可能訴諸激烈手段。

「到了這個地步，我擔心他可能不得不訴諸武力或其他系列措施來對付台灣，只為了再度…對中國人民展現一切都在他掌控中。」