美軍證實美加軍艦通過台海 展現對印太地區承諾

美軍勃克級導向飛彈驅逐艦「杜威號」。(路透資料照)

美國 軍方今天表示，美國驅逐艦「杜威號」與加拿大巡防艦「溫尼伯號」上周航行通過台灣 海峽，展現美國對印太地區的承諾。目前台灣、中國 雙邊關係趨於緊張，已引發國際關切。

路透報導，中國過去一年多來屢次侵入台灣防空識別區（ADIZ），引發台灣憤怒。本月1日起，中國更在4天內派了大約150架軍機進入台灣防空識別區。

美軍今天表示，美軍勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）14日、15日與加拿大皇家海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦「溫尼伯號」（HMCS Winnipeg）一同通過台海。

美軍還說：「杜威號與溫尼伯號通過台海，展現出美國與盟邦、夥伴對自由開放印太地區的承諾。」

中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）稍早也指出，美軍第七艦隊新聞官向香港記者證實杜威號和溫尼伯號上周聯合通過台海。

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美軍杜威號為Flight IIA型勃克級驅逐艦，可承擔多種任務，能搭載2架具有空戰、潛戰和水面戰能力的MH-60直升機，設計目的是獨立作戰或與航空母艦打擊群、水面行動群或兩棲戰備群一起作戰。

杜威號9月抵達日本橫須賀港，加入第七艦隊作戰陣容。

目前幾乎每個月都有美國海軍艦艇穿越台灣海峽，令北京憤怒指控華府挑起區域緊張。美國盟友有時也會派船艦行經台海，包括9月27日通過的英國皇家海軍里契蒙號（HMS Richmond）巡防艦。

台灣國防部表示，今天又有3架共機（2架殲16戰機、1架運8反潛機）侵擾台灣西南防空識別區。