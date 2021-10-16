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假期將近 CDC頒新準則：打疫苗才能安全聚會

編譯陳韻涵／綜合16日電
由於疫情緩和，預期今年年底假日出門的人更多。圖為今年8月紐奧良機場旅客排隊等候安檢。(Getty Images)
由於疫情緩和，預期今年年底假日出門的人更多。圖為今年8月紐奧良機場旅客排隊等候安檢。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)15日更新準則，強調接種新冠疫苗才是假期旅遊及安全聚會的關鍵；而在年底假期逐漸逼近之際，聯邦運輸安全局(TSA)在強制接種期限將屆之下，仍有40%員工未接種新冠疫苗，專家警告，今年假期時機場可能會更加混亂。

CDC15日更新指南，在官網上寫道：「可接種疫苗者打疫苗，保護幼童等無法接種疫苗者免於染疫。」

衛生官員表示，家庭聚會的與會者都接種疫苗，將是保障12歲以下幼童的關鍵。

CDC建議未完成疫苗接種者延後出遊計畫，也建議未完成接種者在室內公眾場所戴好口罩，並盡量在戶外慶祝；若未接種者在戶外不戴口罩，得確保身處疫苗覆蓋率高的區域。

CDC表示，「共同努力，我們可以享受安全假期、旅遊，保護你我及親友的健康。」

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，今年萬聖節可以恢復不給糖就搗蛋的活動，只要完全接種疫苗的參與者感到自在就行。

佛奇接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「國情咨文」(State of the Union)訪問時說：「若你已接種疫苗，可以外出享樂。」

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)則建議，討糖活動在戶外以小群體的方式進行，糖果最好單獨分開包裝。

人力不足 機場恐更亂

在節慶出遊方面，航空專家哈特斐爾特(Henry Harteveldt)表示，考量TSA員工接種疫苗的期限將至，感恩節恐怕只有80%人力能出勤。

TSA員工面臨11月22日強制全面接種疫苗的期限，截至本月15日僅60%員工完成接種；TSA官員表示，預料大部分員工都會打疫苗。

部分主要航空公司也面臨相同困境，美國航空(American Airlines)與捷藍航空(Jet Blue)要求在美工作的員工在感恩節前提供疫苗接種證明。

聯合飛行員協會(Allied Pilots Association)發言人塔傑(Dennis Tajer)表示，「這發生在最困難的時刻，飛行量很大，對假期旅遊形成許多不確定因素，能值勤的機師人數不明。」

塔傑說，協會代表1萬4000名美國機師，尚有4000人未打疫苗。

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