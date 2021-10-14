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戴琪：美對WTO爭端解決機制立場改變

中央社日內瓦14日綜合外電報導
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天承認世界貿易組織（WTO）的重要性，也希望這個組織成功，但表示，美方對世貿組織爭端解決機制的立場已改變。美聯社
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天承認世界貿易組織（WTO）的重要性，也希望這個組織成功，但表示，美方對世貿組織爭端解決機制的立場已改變。美聯社

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天承認世界貿易組織（WTO）的重要性，也希望這個組織成功，但表示，美方對世貿組織爭端解決機制的立場已改變。

戴琪將在世貿組織日內瓦貿易平台（Geneva Trade Platform）發表演說表示，「我們都承認WTO的重要性，也都希望WTO成功」；但也指出，WTO必須有「彈性」。

在美國前總統川普時期，美國曾阻止派任WTO上訴機構法官，使WTO爭端解決機制於2019年12月徹底停擺。

被拜登任命為美國貿易代表的戴琪指出，如今美方希望緩和與WTO的關係，並改善化解貿易衝突的方法。

她說：「我們認為，如果建立WTO的較大彈性、改變我們共同處理問題的方法、提高透明度和包容性並恢復WTO的審議功能，我們就能成功改革這個談判的支柱。」

WTO的上訴機構由7名法官組成，可以維持、修改或推翻專家小組原先的調查結果。在川普採取行動癱瘓WTO上訴機構之前，美國就已批評此一程序，只不過川普對WTO加強採取行動。

雖然美國贏得向WTO申訴的多數案件，川普政府仍指控WTO逾越權限，做出侵犯國家主權的判決。

就連戴琪也表示，爭端解決機制「已經成為訴訟的同義詞，而訴訟曠日持久、代價高昂又具有爭議」。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）希望在今年稍後舉行的下一次貿易部長級會議之前，先解決這個問題。

WTO 美國 戴琪

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