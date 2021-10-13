30國相挺 美擬反擊中俄網路勒索

美國總統拜登。（路透）

美國 白宮宣布，在國家安全委員會的牽頭和協調下，近30個國家和國際組織的部長級和其他高級官員在13、14日舉行視訊會議，共同對付網路勒索行為。

美國之音報導，拜登 政府一位高級官員12日在背景介紹會上說，過去幾個月來，美國與盟國一起追究那些從事惡意網路行為的國家的責任，並在最廣泛的國際支持下查明了俄羅斯和中國 實施惡意網路行動；接下來，美國將與30個國家和歐盟的高級官員一起討論如何加快合作打擊網路勒索行為。

長期以來，美國對中國在網路空間「不負責任、損害穩定的行為」不斷提出指責，但北京從來不承認對任何國家、任何人實施過任何網路攻擊行為，稱中國本身就是網路攻擊的受害者。

今年早些時候，美國一些企業遭受網絡襲擊和網路勒索，對美國部分地區能源和食品供應造成影響。之後，美國及其歐洲和亞太地區盟友在今年7月19日以前所未有的方式發表共同聲明，揭露他們所說的中國國家安全部針對美國和多個盟國實施的惡意網路攻擊行為，包括國安部門人員雇用犯罪分子對民營企業實施網路勒索牟利。

這一國際聯合行動為美國對中國的有關指責增加了可信度和力度。拜登政府表示，多國共同指責中國政府的惡意網路行為，顯示北京的網路行為不僅損害了美國的安全和利益，也威脅到世界多個國家的經濟與國家安全。

在12日的背景介紹會上，美國資深官員也強調，這次對付網路勒索行為的國際視訊會議並非由美國主持，美國祇是扮演牽頭和協調角色，在兩天的會議中，日本、澳洲、德國和美國將分別主持不同主題的討論。