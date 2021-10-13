CNN：各界密切關注台海 中印邊界爭端恐先失控

印度軍方在今年2月時提供照片顯示，中國人民解放軍和坦克車在拉達克的中印兩國之間的實際控制線「越界」。Getty Images

美國 有線電視新聞網（CNN）今天報導，中國 近期在台灣海峽軍事動作頻頻，占據媒體頭版，但距離台灣4500公里的中印邊界領土爭端升溫，看起來更可能率先失控。

16個月前，兩大核武強權中國和印度 的軍隊在喜馬拉雅山地區，沿兩國之間的實際控制線（Line of Actual Control），展開一場致命肉搏戰。

現在中印邊界局勢似乎再度趨於緊張，據未經證實的報導，中印軍人都曾遭對方短暫拘留，目前當地軍隊已強化陣地防禦，同時緩和情勢的談判似乎陷入僵局。

中國和印度於1962年邊境戰爭後定下實際控制線，但兩國對其確切位置意見分歧，經常指責對方越界或欲擴張領土。自此，中印即因國界位置爭議，爆發一系列多為非致命性的衝突。

然而，2020年6月的血腥肉搏戰造成至少20名印度軍人、4名解放軍身亡，是逾40年來最嚴重的實際控制線衝突。中印軍事領導人舉行面對面會談，以緩和揮之不去的緊繃情勢。

10日登場的中印第13輪軍長級會談顯然未能化解僵局；中印早前的討論為邊界安寧取得些許進展，但印度國防部11日發聲明指控中國不再配合。

聲明寫道：「印方指出，實際控制線局勢是因中方單方面企圖改變現狀，違反雙邊協議而造成的。印方因此就解決剩餘（邊界段）地區給出建設性建議，但中方不同意，也無法提供任何前瞻性提議。」

北京的看法則不同。解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華透過聲明表示，中方致力促進邊境局勢緩和，為維護兩軍關係大局，展現充分誠意，然而，印度仍堅持提出不合理、不切實際的要求，使談判更加困難。

中國官媒「環球時報」（Global Times）也在長篇報導指控印度在邊境東段引發新事端。

今年稍早有報導稱中印取得了真正的進展，包括中國拆除邊境駐防工事的衛星照片。此後全球媒體多把焦點從中印邊界移開，近期台海局勢升溫後更是如此。

但過去幾週，中印媒體都報導了實際控制線發生新衝突，然而消息未經證實，據報衝突皆已和平解決。

環球時報指出，中國專家已示警新衝突風險，表示北京不僅要在談判桌上拒絕讓步，也要準備好抵禦印度新的軍事侵略。

至於中印邊境局勢現在之所以會升溫，與台海局勢緊繃，環球時報皆將矛頭指向美國。

環時引述復旦大學南亞研究中心副主任林民旺的發言報導：「在美國的印太戰略中，美國非常重視印度。（美國總統）拜登上台後美印互動頻繁，加緊協作，對中國共同實施遏制，因此印度認為有信心，有底氣來對中國提出不合理要求。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）上月確實曾赴華府，參與美國、印度、日本、澳洲四方安全對話（Quad）的首次面對面領袖會晤。而抗衡中國在亞洲崛起，符合這個非正式戰略論壇的利益。

在解放軍頻繁擾台，本月出動150架軍機之際，環球時報宣稱，美國和日本正在將台灣周遭局勢推向邊緣，製造出一種隨時可能觸發戰爭的緊迫感。

環時11日報導關於喜馬拉雅地區情勢時則指出，解放軍邊境駐軍已為即將到來的對峙準備就緒。

CNN指出，台灣和喜馬拉雅地區雖相隔4500公里，且環境完全迥異，但在與北京的升溫領土糾紛上，中國都稱美國是這一切的核心。