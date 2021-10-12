重申一中政策 美國防部：促北京和平解決兩岸分歧

美國國防部發言人柯比。（美聯社）

美國國防部 發言人柯比（John Kirby）12日在例行記者會回應台灣 議題說，中共增加在台海、東海與南海附近的軍事行動，破壞穩定，徒增誤判風險；美國支持台灣及與台灣的防禦關係，持續與台灣當前面臨的中共威脅保持一致，敦促北京履行美中三聯合公報所載，以和平方式解決兩岸分歧的承諾。

記者詢問，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）是否直接與中方溝通來緩和局勢，柯比說，美國有其他方式與中方軍事官員溝通，沒有奧斯丁的相關行程可宣布。

美國聯邦眾議員路里亞（Elaine Luria）12日投書華盛頓郵報表示，為防止中國侵略台灣，美國國會須讓總統拜登免在法律上綁手綁腳，授權總統必要時有限度動武捍衛台灣。

路里亞說，過去的參議員拜登曾反對，批這是對台灣和中國大陸讓步，將自動把美國拖入台海戰爭；「時代改變了，拜登總統應考量自己在回應台灣遭侵略議題上所受到的嚴重限制。」

柯比在答覆相關議題表示，不回應假設性問題，國防部長期遵守「一個中國政策」，與北京主張中國共產黨擁有台灣主權的一中原則有所不同，美國不對台灣主權採取立場；國防部持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國對台支持堅若磐石，有助維護兩岸和區域的和平穩定。