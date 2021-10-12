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美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

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美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

記者張聲肇、編譯郭宣含／綜合報導
最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）
最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美國醫學界多年來建議，中年以上民眾日服低劑量阿斯匹靈，來以預防首次心臟病發作或中風；但最新研究發現，日服阿斯匹靈好處恐不抵風險；美國預防醫學專案小組(USPSTF)12日建議60歲以上長者，不要為了預防首次心臟病或中風，在沒有醫師指示下，自行日服阿斯匹靈，因為此舉並無好處。

這項用藥新建議恐影響全國數百萬人；美國預防醫學專案小組(USPSTF)專家曾建文(Chien-Wen Tseng，音譯)說，沒有心臟病或中風病史的人，無須因到了特定年紀就開始服用阿斯匹靈。

但這項建議不適用於有心臟病或中風病史且日服阿斯匹靈的人，另外就算無這兩項病史但已開始服用阿斯匹靈者，也勿貿然停用，應與醫師討論後再決定。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，心臟病是美國人的頭號殺手，每年約65萬9000人死於心臟病；中風則是第五大死因，每年奪走15萬條人命。

出血風險 對老年人尤致命

曾建文說：「全美每年約120萬人首次心臟病發或中風，此事需慎重以對。」

根據該小組12日公布的建議草案，最新科學證據發現，40到59歲有心血管疾病風險的人，日服81到100毫克阿斯匹靈，對預防心臟病或中風的「淨效益」(好處減去壞處)非常小，最好和醫師商量後再決定是否服用。

阿斯匹靈能稀釋血液濃度，防止硬塊在血管內生成，預防心臟或腦部血管堵塞；但曾建文說，阿斯匹靈一大風險是造成大出血，這對老年人尤其致命；因此，小組不建議60歲以上長者為了預防心臟病或中風而每天服用阿斯匹靈。

應有醫囑 別逕自到藥房買

曾建文表示，本建議最主要的目的是讓大家開始和醫師討論，不要逕自到藥房買阿斯匹靈。

這項建議草案接受公評至11月8日，這是該小組2016年建議服用少量阿斯匹靈以預防直腸癌以來，首度大幅更改用藥建議；USPSTF有關心血管疾病的建議若定案，內容將與美國心臟醫學院(ACC)和美國心臟協會(AHA)2019年更新的指南相符。

對於有心臟病和中風風險的人而言，日服阿司匹靈仍有效益，但好處比預期更少。

服用阿司匹靈以預防心臟病和中風的建議源自1980和1990年代的實驗；AHA會長洛伊德-瓊斯(Donald Lloyd-Jones)解釋：「當時我們不太注重或不太會控制血壓和膽固醇，所以阿司匹靈有更多預防心臟病和中風的空間。」

近年來民眾越來越能管控風險因子，也強調健康生活；新研究顯示，把服用阿司匹靈當作主要預防策略的效益有限。

心臟病 中風 美國

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