議員投書籲國會 抗中護台不應讓拜登綁手綁腳

華盛頓郵報今天刊登民主黨眾議員路里亞（Elaine Luria，圖）的投書。文中呼籲，為防止中國侵略台灣，美國國會須讓總統拜登免於在法律上綁手綁腳。美聯社

華盛頓郵報今天刊登民主黨眾議員路里亞（Elaine Luria）的投書。文中呼籲，為防止中國 侵略台灣，美國 國會須讓總統拜登免於在法律上綁手綁腳。

路里亞在「華盛頓郵報」（The Washington Post）撰文指出，今年稍早在美國參眾兩院聽證會上，美軍現任及時任印太司令曾表示，中國可能在未來6年內對台灣採取軍事行動。

她提及，隨著中國軍機入侵台灣防空識別區（ADIZ）架次創紀錄，台海兩岸緊張局勢已迅速升級。台灣外交部長吳釗燮上週回應說，台灣正在備戰。

路里亞寫道，拜登政府持續申明，美國對民主台灣的長期承諾「堅若磐石」。人們現在知道，美國特種部隊及陸戰隊在台灣協助訓練至少已有一年。

她提到，美國國會議員制定今年國防預算時，採取行動建造更多艦艇，興建量多於退役量，並且加速潛艦建造，增加額外的飛機，加強對於太平洋國防倡議的投資。

路里亞強調：「問題在於：我們必須擁有威懾中國人的力量，同時具有使用它的合法權力。而我們現在沒有這些。」

她指出，若北京打算武力犯台，再多辭令或國防支出都將無法阻止中國，這是因為一個簡單事實：基於「戰爭權力法」（War Powers Act）及「台灣關係法 」（Taiwan Relations Act），未經國會明確授權，美國總統沒有動用武力保衛台灣的合法權力。

路里亞提及，對美國總統快速反應能力的法律限制，可能幾乎形同讓中國得以造成「既成事實」（fait accompli）。簡言之，美國總統沒有合法權力，無法在必要時作出反應，以擊退中國對台灣的入侵，並且阻止全面戰爭。

她表示，根據1979年生效的「台灣關係法」，美國總統及國會應依憲法程序，決定美國應付危險所應採取的適當行動。但沒有國會授權，「戰爭權力法」將限制總統反應的能力，除非發生「美國本土、領地、財產或武裝部隊受到攻擊」之情況。

路里亞指稱，等到中國行動後才尋求國會批准，在回應中國軍事占領台灣的敵意行動上，可能導致難以克服的延遲。

她還說，由於美國總統沒有立即反應的能力，任何拖延都會妨礙美國對較低等級衝突作出反應，以擊退入侵並緩和局勢。

路里亞提到，她的共和黨同僚2月曾提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act） ，以授予總統採取行動的權力，阻止對於台灣的入侵和防止中國造成「既成事實」。

她認為，在解決法律困境方面，這項法案是良好起點。該法未改變實施40年的「一中政策」，亦未要求總統採取行動，而是賦予身兼三軍統帥的總統在數小時內做決定的必要權力，而非經由可能耗時多日或數月的國會辯論。

路里亞指出，這項立法是辯論起點，而非完成品。在阻止中國武力犯台方面，若美國總統在法律上仍綁手綁腳，那麼美國極其肯定會與中國爆發更大衝突，導致雙方潛在的災難性生命損失，造成全球經濟陷入一整個世代的衰退。

她在文章末強調，現在是國會就此議題進行辯論的時候，而非等到台海衝突時才展開辯論。