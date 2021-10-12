英航艦南海行動 專家：北京改變現狀他國將因應

伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）打擊群11日靠新加坡樟宜海軍基地。Getty Images

英國 航空母艦伊麗莎白女王號行經南海後停靠新加坡 ，與星國軍方共同演習。專家分析，英國常態性軍力展示主要是讓北京知道，使用軍力改變現狀，其他國家可能會聯合因應。

伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）打擊群昨天停靠新加坡樟宜海軍基地後，今天下午啟航。英國駐新加坡高級專員公署（相當於大使館）透過推特發文表示，伊麗莎白女王號來訪展現新加坡與英國間密切、持久的夥伴關係，以及英國尋求深化與印太地區往來的承諾，以支持共享繁榮與區域穩定。

新加坡國防部長黃永宏也在臉書與推特發文歡迎伊麗莎白女王號停靠新加坡。他說，很高興雙方海軍進行了過行演習（passage exercise），新加坡空軍也出動F-16戰機與從伊麗莎白女王號起飛的英國空軍、美國 陸戰隊所屬F-35B匿蹤戰機進行空中訓練。

對此，「香格里拉對話」亞太安全資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）接受中央社記者訪問時指出，英國航艦打擊群這次與新加坡軍方共同演習前，近期已與美、日等國進行了一系列的跨國軍事演習。

他表示，英國及新加坡同屬五國防衛協定（FPDA）成員，雙方有強勁的防衛關係，伊麗莎白女王號停靠樟宜海軍基地「並不令人意外」。

至於英國向印太部署航艦打擊群的意義，他分析，英國有決心展現在這個區域有重大、持久的利益。儘管英國及其他歐洲國家對區域安全的角色不如美國或其太平洋盟友來得重要，但「硬實力」確實對印太區域戰略影響力是不可或缺的必要條件。

他認為，英國常態性的軍力展示就是要讓北京知道，對於任何使用軍力改變領土現狀的行為，包括台灣海峽在內，其他國家有可能會聯合起來、也有能力做出回應。

伊麗莎白女王號排水量6萬5000噸，打擊群指揮官慕豪思（Steve Moorhouse）昨天在艦上接受英國媒體訪問時表示，英國海軍從這個區域退出也許有20年之久，但近期行動顯示，「我們希望在這裡有更持久的實力展示，伊麗莎白女王號是第一步」。

他說，英國未來還會跟其他國家進行軍事演習及交流計畫等，顯示印太地區對英國是很重要的。全球1/3的貿易通過南海進行，「英國希望在這重要的區域內展現實力、具有話語權並參與其中，是很自然的事」。

美中在南海角力之際，英國派出航艦及其他軍艦行經南海，前美國國防官員唐安竹（Drew Thompson）分析，主要是英國認為中國試圖要關閉全球重要水道並以軍事活動威脅周邊國家，這有損英國利益，因此必須對中國威脅及侵略舉措做出回應。