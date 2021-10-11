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內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

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內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普企圖讓女兒伊凡卡(左)成為世銀總裁，最後關頭才被擋下。(美聯社)
前總統川普企圖讓女兒伊凡卡(左)成為世銀總裁，最後關頭才被擋下。(美聯社)

網路媒體「攔截」(The Intercept)網站10日披露，前總統川普2019年1月推薦長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)出任世界銀行(World Bank)總裁，時間點剛好在原任世銀總裁金墉(Jim Yong Kim)宣布將請辭的不久後。不過，川普內舉的人事盤算，後來在當時財政部長米努勤(Steven Mnuchin)介入並攔阻之下，並未成功。

報導指出，白宮後來的說法是，米努勤與白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)要求伊凡卡幫忙尋找適合出任世銀總裁的人選。

根據規定，1944年成立的世界銀行，總裁必須經由世銀董事會通過後任命。但多年慣例顯示，只要是美國挑中的總裁人選，世銀通常照單全收。

報導指出，川普推薦伊凡卡出任世銀總裁後，米努勤便出手介入；當2019年1月出現世銀總裁空缺的機會，伊凡卡便被川普列為遞補名單上的頭號人選。

當時金墉突然宣布將辭去世銀總裁，轉任華爾街企業高層；39歲的伊凡卡當時的頭銜為白宮資深顧問，若能出任世銀總裁將是千載難逢的升遷機會。

拍板前被米努勤擋下

就在白宮討論世銀總裁可能繼任人選之際，伊凡卡的名字一再被提到，但米努勤全力阻擋，當時幾乎只差最後一步，伊凡卡的任命案就將拍板。

當時川普執政的白宮否認伊凡卡可能出任世銀總裁的傳聞，伊凡卡在公開談話中也說，非常滿意白宮資深顧問職務。

報導中說，米努勤對於川普提出各種弊多於利的提議，經常出手攔阻；米努勤曾任好萊塢製片，背景資歷頗受川普羨慕，因此米努勤在川普政府裡掌握的影響力，也非其他閣員能夠媲美。

報導指出，後來米努勤與穆瓦尼雙雙出面要求伊凡卡幫忙尋找世銀總裁人選，最終出線者為主管國際事務的財政部次長馬爾帕斯(David Malpass)。伊凡卡後來公開表示，馬爾帕斯將是足以領導世銀的一位「傑出領袖」。

伊凡卡 米努勤 川普

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