新聞分析／蘇利文瑞士會談楊潔篪 是美國的障眼法？

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一）6日與美國國家安全顧問蘇利文（左一）在瑞士蘇黎世舉行會晤。（新華社）

10月6日中共外事辦主任楊潔篪，與美國 國安顧問蘇利文在瑞士會談，看似緩和了一下美中緊張關係，但各種跡象顯示，此次會談虛多於實。

首先，在地點的安排方面，中方還是比較遷就美方。雖然蘇黎世各拒中美兩國8千公里，地位適中，但蘇利文是藉訪歐行程而楊則是專程赴約。這與雙方在3月份阿拉斯加的交鋒類似，當時楊潔篪與王毅雙雙專程飛行10餘小時，才去與在亞洲行返程的布林肯及專程參與的蘇利文會談。

由於蘇楊兩人都是美中兩國最高外交與安全幕僚，會談必然會產生一定的成果。比如，雙方初步達成拜登與習近平 在年底前進行視訊會談，以及美方將繼續與中方進行高層接觸云云。

雖然美方聲稱，此次會談乃9月9日拜登與習近平通話的後續行動，將有意繼續尋求負責任地管理美中之間的競爭，以避免陷入衝突。而美國貿易代表戴琪也表示，希望盡快與中方討論雙方貿易緊張局勢，對此雙方都有高度的依存關係。

但在此次會談中，美方也還是未放棄港台疆及南海等議題，還堅持中方應將這些問題與氣候合作分開處理，可見美方未改其對中的合作、競爭與鬥爭的三層策略，美中雙方博弈的根源毫無改變，對此美方官員也並未否認，確實強人所難。

再以西方國家整體的反中態勢觀之，除了345聯盟（作者自創）之外（AUKUS澳英美、Quad美日印澳、Five Eyes美英加澳紐），目前擔任歐盟 理事會輪值主席國的斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša），也於9月中致函其他成員國領導人，指責中方驅逐立陶宛大使等行為，並呼籲歐盟國家聲援立陶宛，這都與以往各自為政的態度不同，還主張與台灣加強關係。

10月5日歐盟舉行高峰會，由於美國在阿富汗與AUKUS方面確實引起歐盟國家不悅，此次會上強化合作的呼聲甚高，而中國議題也是重中之重，但目前尚未形成具體政策。

但歐洲議會全會也於10月6日以壓倒性多數，通過「歐盟—美國關係未來」（The future of EU-US relations）的決議，強調歐盟必須與美國，就保護中國少數民族人權、降低南海、東海、香港及台灣海峽緊張情勢等議題，來尋求共識及合作的可能。況且蘇利文在瑞士會後又到北約與歐盟總部布魯塞爾還有巴黎訪問，並與盟邦分享美中會談結果，聯合歐洲國家抗中的意向明顯。

因而這也可以大部分說明習近平已有近兩年未出訪的原因。當前只剩下非洲國家對中國比較友善，故習近平準備於11月上旬，參加在塞內加爾舉辦的中非合作論壇。但每當非洲領導人向中方提及全力支持一中原則之後，都會獅子大開口，以至於北京每年都還需要花銷幾百億人民幣，來滿足這些兄弟的胃口，而這些支援都不會與其他政治條件掛勾，此乃與西方國家的作為更容易被接受。

10月8日，美國《華爾街日報》援引美國官員的話披露，美軍特種部隊及陸戰隊秘密輪調駐台至少一年，引起北京強烈反應。其實，這只是約20多名美軍特種作戰和支援部隊成員，正在為台灣地面部隊進行訓練。但是在中共軍機大規模逼台之後放出此消息，自然也有其相當重要的政治意義。

再加上，美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」在南海撞擊不明物體受損，有意無意中顯示美軍在當地的部屬，以強調美方抗中護台的決心。10月九日習近平在紀念辛亥革命110周年大會上，對台獨與外國勢力再度發出嚴正警告，引發國際媒體高度關注。

由此可見，在當前美中對峙嚴峻的氛圍中，雙方在瑞士達成的共識，自然顯得杯水車薪，對於緩和兩國關係確實難以發揮重大的效果。當前美方的指標性作為之一，就是已談論多時的美台代表處更名案，目前美國眾議院還有要提升美台關係至大使級的呼聲。若美方確實擱置有關台灣的議案，將可算是有誠意暫與北京進行和緩政策，否則此次中美瑞士會談將只是美方的障眼法，不得不察。