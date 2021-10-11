人工智慧競賽 前美國防部官員：華府已輸給北京

美國國防部前首席軟體官柴蘭。(取自US Air Force網站)

美國 國防部前首席軟體官柴蘭告訴英媒，美國已在人工智慧 競賽敗給中國 ，且部分政府部門網路防禦能力僅在幼兒園水準，北京因在新興網路技術方面有所進展，正邁向全球主導地位。

路透今天報導，根據西方國家的情報評估，世界第二大經濟體中國可能在約10年內稱霸多項關鍵新興科技，尤其是人工智慧（AI）、合成生物學和基因方面。

柴蘭（Nicolas Chaillan）是美國五角大廈第一位首席軟體官，他已為抗議美國軍方科技轉型步調緩慢辭職。他指出，華府未能回應中方網路和其他威脅，使國家陷入險境。

他告訴「金融時報」（Financial Times）：「在15至20年內，我們沒有與中國抗衡競爭的機會。此刻，木已成舟。在我看來，這已經結束了。」

柴蘭指出，中國將主宰世界的未來，控制從媒體敘事到地緣政治的一切，而美國部分政府部門的網路抵禦能力仍處「幼兒園水準」。

同時，柴蘭抨擊谷歌（Google）不願與美國國防部就人工智慧展開合作，以及關於人工智慧倫理的廣泛辯論，都拖累了美國這一方面的發展。

因目前非上班時間，尚無法獲得Google回應。

路透引述「金融時報」報導指出，柴蘭表示，中國公司不得不與北京當局合作，而且不須顧慮倫理問題，「重金」投入人工智慧領域。

此外，柴蘭承認美國在國防上的支出仍比中國高出三倍，但這些額外開支無濟於事，因為美方採購成本如此之高，卻用在錯誤的領域，而官僚主義和過度監管也使五角大廈亟需的變革窒礙難行。