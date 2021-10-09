撤軍後頭一遭 美與神學士面談 神學士拒合作遏制恐襲

2020年2月29日，美國阿富汗特使哈里札德（左）與神學士政治領袖巴拉達（右）在多哈簽署雙邊和平協議後握手。（美聯社）

阿富汗 8日發生美軍撤出後傷亡最慘重的攻擊後翌日，美國與神學士 政權9日與10日在卡達首都多哈舉行會談，是美國8月底撤軍以來，首次與神學士面對面會談。美聯社報導，神學士9日在會前表明，不會與美國合作打擊境內極端組織。

美國國務院強調，這次會談不表示美國承認神學士統治阿富汗的正當性。發言人說：「我們依舊清楚表明，神學士必須透過自身行動贏得正當性。」

雙方官員都說，會談議題包括遏制極端組織、允許阿富汗人與外國公民撤離等。神學士已在撤離議題上表達可以機動配合的立場。神學士代表在會談一開始就要求美國對其海外資產解凍，並要求美國不得侵犯其領空以及干涉內政。美方則承諾捐贈新冠疫苗。

對於這次會談，雙方期待有明顯落差。美國定位為「基於美國利益的務實會談」，且不願透露出席代表身分，值得注意的是長期擔任阿富汗特使的哈里札德缺席。神學士則強調是高層代表團，由代理外長領銜。

神學士政治發言人沙辛說，神學士不會跟美國一起追擊日益活躍的激進組織伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」。神學士掌權後，該分支宣稱發動多起攻擊，包括8日估計高達百人死亡的昆都士省戈札爾–伊–薩伊德．阿巴德清真寺爆炸案。

沙辛被問到神學士是否會與美國一起遏制「呼羅珊伊斯蘭國」時答道：「我們可以自己去打」。

國務院發言人8日說：「我們將施壓神學士尊重所有阿富汗人的權利，包括婦女與女孩的權利，並組建具包容性且獲得廣大支持的政府。」

發言人說：「隨著阿富汗面臨嚴重經濟萎縮且可能陷入人道危機，我們也將施壓神學士允許人道機構自由進出需要援助的地區。」

美方說，神學士大致配合讓美國公民 離開阿富汗。但美國官員表示，還有約100人滯留當地，主要是與阿富汗人有淵源的美國公民，他們仍無法決定是否離開。