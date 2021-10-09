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美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

戴琪、劉鶴2度通話後 美中暫不啟動第2階段貿易談判

中央社／華盛頓8日電
美國貿易代表戴琪。(路透)
美國貿易代表戴琪。(路透)

美國貿易代表戴琪今天與中國國務院副總理劉鶴通電話，測試與北京的雙邊互動能否解決美國對中國貿易與補貼的不滿。美方暫不尋求與北京就其他結構性問題展開第二階段談判。

綜合路透與法新社報導，這是戴琪與劉鶴第2度通話，兩人首次通話是今年5月。戴琪在4日發布拜登政府對中貿易政策的談話宣布，她將尋求與北京進行「坦率」會談，並要求中國履行與前總統川普達成的「第一階段」貿易協議。

美國貿易代表署（USTR）在一份聲明中說：「戴琪大使與中國國務院副總理劉鶴檢視美中經貿協議的落實情況，並同意雙方就某些懸而未決的議題磋商。」

「在兩人坦率交換意見時，戴大使與劉副總理認知到雙邊貿易關係的重要性，相關衝擊不光影響美中兩國，也影響到全球經濟。」

聲明指出兩人今晚通話「是美中承諾建立負責任貿易關係的契機」，戴琪也強調美方關切中方一些傷害到美國勞工、農民與商界的國家導向、非市場政策及作法。

戴琪與劉鶴是在華盛頓時間8日傍晚通話。美國貿易代表署一位高層官員在通話前的簡報會表示，戴琪將把美方對中國落實「第一階段」協議的表現評估告訴劉鶴，包括中國承諾加碼採購美國貨品的執行率，她也將質疑中國一些「非市場」經濟作法。

官員說：「我們認識到，北京以國家為中心的威權式作法日益露骨，也拒絕解決我們提出的結構性問題。因此，我們的主要重點將繼續放在增強適應性和競爭力、市場多元化，以及限制北京有害手段法的影響。」

這名官員說，戴琪未來與中國的互動將基於「中國如何回應美方今晚的訴求」，但沒有討論可能的下一步行動。官員也透露，戴琪不會尋求與北京就國家補貼和其他結構性問題展開「第二階段」貿易談判。

美中去年1月達成的第一階段貿易協議，暫時緩解世界兩大經濟體間持續一段時間的關稅戰，主要重點在中國承諾兩年內加碼採購2000億美元美國農產品、製品、能源和服務，同時加強對版權、商標和其他形式的智慧財產權保護。

美國貿易代表署官員表示，戴琪認為這次電話會議是在「測試這類往來，能否有助美方達到希望的結果，我們懷抱著中國將積極回應的希望」。

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