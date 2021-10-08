北約秘書長：中國展示經濟和軍事力量恫嚇他國

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，當前國際競爭日益激烈，其中中國藉由展示經濟和軍事力量欲恫嚇他國，歐洲、美國及盟邦必須共同應對挑戰。美聯社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，當前國際競爭日益激烈，其中中國 藉由展示經濟和軍事力量欲恫嚇他國，歐洲、美國 及盟邦必須共同應對挑戰。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天訪問西班牙，與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）會面討論2022年西班牙主辦NATO峰會事宜，會後並發表談話。

史托騰柏格表示，今年在布魯塞爾舉行的北約峰會上，盟國領袖們通過強化跨大西洋合作去應對一個更難以預測及危險的世界。而當前國際戰略競爭日益激烈，除了俄羅斯更具侵略性外，中國也藉由其經濟和軍事力量欲恫嚇他國；此外在中東、北非等地區也有情勢不穩定及恐怖主義的威脅。

他強調，為了共同應對這些挑戰，歐洲、美國及盟邦必須聯合起來，而這將是明年在西班牙峰會上要討論的重點。

史托騰柏格雖未進一步說明中國如何進行軍事力量恫嚇，但中國軍機侵擾台灣 數量10月以來頻創新高，美國等國皆呼籲北京停止施壓脅迫台灣。

今年6月北約在布魯塞爾舉辦領袖峰會，會後公報指中國的脅迫性政策以及擴大的核武庫，對以規則為基礎的國際秩序和與北約安全領域構成了系統性挑戰。

美國總統拜登出席這次峰會時敦促其他北約領導人，對抗中國的威權主義和不斷增長的軍事實力，北約愈來愈重視中國挑戰。

史托騰柏格今年6月也指出，俄羅斯和中國對建立在規則上的國際秩序、也就是多邊主義的基礎造成威脅，俄中不僅在聯合國加強協調立場，還進行聯合軍事演習，交換武器系統和網路監控的經驗，這些政治和軍事的合作對北約來說是重大挑戰。