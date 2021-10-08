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美軍駐台? 英媒:不是秘密、曝光時機才是重點

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美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

中央社倫敦8日專電
傳美國已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年。圖為美國陸戰隊特種作戰司令部(MARSOC)今年首度派員赴台，與台灣特戰部隊實施「專家交流」。(圖／MARSOC臉書粉絲專頁)
傳美國已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年。圖為美國陸戰隊特種作戰司令部(MARSOC)今年首度派員赴台，與台灣特戰部隊實施「專家交流」。(圖／MARSOC臉書粉絲專頁)

華爾街日報」7日報導，美軍秘密駐台訓練國軍已至少一年。「經濟學人」等英國媒體今天指出，美軍有人員派駐台灣早已不是秘密，此時曝光則有向台灣表達支持的意味。

「華爾街日報」援引未具名官員說法報導，美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練中華民國陸軍小型分隊，美軍陸戰隊則與中華民國海軍從事小艇訓練。官員說，美軍已在台採輪調模式運作至少一年。

「經濟學人」（The Economist）期刊今天指出，美國1979年與北京當局建立正式外交關係，同時通過「台灣關係法」，條文要求美國政府出售「防衛性武器」給台灣，此後美國就未曾在台灣大規模駐軍。

不過，這並不意味台灣境內完全沒有美國軍方人員。美國在台協會（AIT）台北辦事處2019年即透過發言人證實，辦事處2005年起就有涵蓋陸、海、空、陸戰隊等軍種的美國現役軍人派駐。美國在全球各地的大使館一向由陸戰隊負責維安。

此外，五角大廈一份定期更新的文件顯示，至今年6月30日止，有23名陸戰隊員、2名海軍、5名空軍「常態」派駐台灣。有更多軍方人員是短期訪問台灣。一名消息人士曾在2018年告訴「經濟學人」，每年有3500至4000名五角大廈官員訪台。

「經濟學人」指出，美軍在台協助台灣軍方提升戰力稱不上是新發現。美國有多筆對台軍售案，相關武器需經訓練才能正確維護和操作；台灣媒體也不時傳出美軍在台協訓的消息。一名知情人士曾表示，美軍特種部隊在台訓練國軍多年。

不過，「華爾街日報」的報導發布時間敏感，正值共軍加大恫嚇台灣的力道，以及國防部長邱國正6日公開表示中共2025年將具備全面犯台能力，且屆時成本將下降。對美國政府而言，此刻發出支持台灣的訊號或許有助延長和平：未來數年，在嚇阻與挑釁間尋求微妙平衡將是區域情勢基調。

派駐東京的「泰晤士報」（The Times）亞洲新聞主編派瑞（Richard Lloyd Parry）今天撰文指出，值得注意的不是美軍派駐台灣這件事，而是消息釋出的時機有向台灣公開表達支持的意味。幾十名美軍在台從事「小艇」等訓練無法改變整體軍事平衡，而在台灣活動的中方情報人員研判早就掌握有美軍駐台。

英國廣播公司（BBC）發自台北的報導則援引未具名知情人士的說法指出，美台軍事合作訓練「一直存在」，美國官員此時透過媒體釋出相關訊息，或許是藉此試探台灣的輿論是否支持擴大培訓項目。

台灣關係法 美國 華爾街

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