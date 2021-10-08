眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

位於華府的川普國際飯店(Trump International Hotel)。(Getty Images)

眾院 監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)8日公布文件指出，前總統川普 執政4年期間，距離白宮只有五條街距離的川普國際飯店(Trump International Hotel)，累計虧損超過70000萬元。相較之下，川普則曾在公開談話中聲稱，位於華府的飯店生意興隆，賺進數千萬元。有線電視新聞網(CNN)報導，這是國會調查人員首度公布有關川普財務狀況的報告。

報導指出，曼哈頓區域檢察官及紐約州檢察長辦公室都在調查川普財務狀況，但到目前為止都沒有公布川普財務細節。

川普國際飯店在公開財務申報紀錄中表示，2016年至2020年間營收為1億5600萬元。不過眾院監督暨改革委員會取得飯店財務紀錄卻顯示，川普執政期間飯店實際上有著7000多萬元的淨虧損(net loss)。

委員會在報告中指出，川普國際飯店從2017年至2020年當中，總共向川普名下的DJU控股公司(DJT Holdings)貸款 超過2700萬元，其中有2400萬元後來並未償還，而是改列為出資贊助(capital contributions)。

另外，報告當中寫道，美國聯邦總務署(General Services Administration，GSA)資料顯示，川普向德意志銀行(Deutsche Bank)

申請1億7000萬元的營建貸款時，獲得了「未公開的特殊禮遇」(undisclosed preferential treatment)。原本貸款契約規定，川普飯店必須從2018年開始償還本金(principal)，但銀行方面給予川普特別待遇，讓開始償還本金的時程，一口氣往後挪了6年。

今年7月間，聯邦總務署交出川普飯店2014年至2020年的財務稽查紀錄給國會。過去幾年來，多個眾院委員會透過各種方式，希望從川普集團旗下會計師事務所「美國馬薩爾斯」(Mazars USA)取得川普報稅資料以及德意志銀行資料，但都未能成功。

掌理聯邦建築物與土地的總務署，2012年同意將舊郵政大樓(Old Post Office)租賃給川普飯店，裝潢之後的華府川普國際飯店於2016年開張，當時川普是共和黨總統候選人。

眾院監督暨改革委員會民主黨籍主席梅隆尼(Carolyn Maloney)8日致函總務署指出，調查結果顯示，川普在執政期間涉及球員兼裁判的租賃契約利益衝突情事，總務署處理能力引人懷疑。眾院監督暨改革委員會已要求總務署在兩周之內交出更多資料。