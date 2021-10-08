俄媒體人獲諾貝爾和平獎 戈巴契夫當年獎金助辦報

俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）獲得2021年諾貝爾和平獎。圖為2015年穆拉托夫與報社編輯開會。(美聯社)

諾貝爾 和平獎今天在挪威奧斯陸揭曉，頒發給菲律賓與俄羅斯 的兩位媒體人，其中俄羅斯獨立報「新報」總編輯穆拉托夫的辦報資金，一部分來自1990年蘇聯領袖戈巴契夫獲得諾貝爾和平獎的獎金。

菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）與俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）今天共同獲得諾貝爾和平獎。

1935年，德國記者奧西艾茲基（Carl von Ossietzky）因為揭露德國戰後秘密重整軍備計畫而獲諾貝爾和平獎。奧西艾茲基1938年在遭納粹監禁下，於醫院中過世。這是奧西艾茲基獲獎以來，諾貝爾和平獎再次頒發給媒體工作者。

59歲的穆拉托夫則在日益艱難環境下，捍衛俄國言論自由長達數十年。

諾貝爾委員會表示，1993年，穆拉托夫共同創立了「新報」，對「當權者採取根本批判立場」，並從1995年起擔任總編輯。

這是1990年蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）獲得諾貝爾和平獎以來，再次有俄國人獲得此獎項。而戈巴契夫當初正是以獲和平獎的獎金，協助創辦了「新報」。

諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）表示：「若沒有表達自由與新聞自由，將很難成功提升國家之間的情誼、裁軍，以及在我們的時代成功獲得更良好世界秩序。」

俄羅斯女記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）替「新報」報導多年侵犯人權議題以及克里姆林宮在車臣戰事，2006年在住家公寓外遭射殺身亡，年僅48歲。

2000年代初期以來，「新報」已有6名記者因報導內容而遭到殺害，報社牆上如今掛著6人的黑白肖像。

諷刺的是，克里姆林宮（Kremlin）在穆拉托夫獲獎後，第一時間道賀。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「他很有才華，很有勇氣，堅持自己的理想。」

另一名獲獎人瑞薩曾在美國有線電視新聞網（CNN）服務，擔任東南亞首席調查記者。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）指出，瑞薩於2012年共同創立菲律賓新聞網站Rappler， 聚焦於「批判關注菲律賓總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）政權極具爭議且凶殘的掃毒運動」。

委員會表示，她和Rappler「也記錄了社群媒體是如何被利用來傳播假新聞、騷擾對手，以及操縱公共輿論。」

杜特蒂曾因為Rappler一則有關他親信的報導，直接點名Rappler是「假新聞出處」。

瑞薩和Rappler因為發布杜特蒂和血腥掃毒戰爭的相關報導，面臨多項刑事指控與調查。

菲律賓憲法規定，大眾媒體須由菲律賓人全額控股。Rappler被菲律賓當局指控違憲，面臨存廢危機，另外還背上誹謗和逃稅等罪名。

然而，瑞薩在媒體自由方面的成就，使她於2018年獲選為「時代雜誌」年度風雲人物之一，而她因為報導杜特蒂政府而多次被捕，更提升她的國際知名度與關注度。

得知獲獎後，瑞薩接受挪威媒體採訪時表示，「（菲律賓）政府顯然不會高興」。

她說：「我有點驚訝，這真的很令人激動。我也為我的團隊感到高興，同時要感謝諾貝爾委員會認同我們所經歷的一切。」