債限是什麼？何不乾脆廢除？QA一次看

聯邦參院7日以50票對48票通過讓聯邦政府暫時提高舉債上限至今年12月3日，避過可能債務違約的噩運，在芝加哥視察的拜登總統以手指交叉表達祝願。（路透）

兩黨6日達成協議，提高國債上限4800億元至12月3日，但國會最關鍵的問題是債限究竟是什麼？為什麼美國 不完全取消債限，避免引爆經濟的定時炸彈？

債務上限是什麼？

由於聯邦政府以赤字預算 在運作，支出超過稅收和其他收入，因此必須大幅舉債來支付賬單;；根據憲法，為了監督政府謹慎花錢，國會必須授權借款，國會1917通過法案，對聯邦政府的債務金額設定了法定上限。

何時會違反債務限額？

嚴格而論，美國 7 月底便達到了債務上限，但財政部 長葉倫一直在採取非常規措施來推遲違約，避免倒債：但兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)估計，財政部將在10月15日至11月4日之間某個時間點，會真正耗盡現金。

美國目前有多少債務？

根據彼得森基金會(Peter G. Peterson Foundation)即時追踪報告，國債現在為28.43兆元，目前借款上限設定為28.4兆元。

其他國家也這麼做嗎？

只有少數國家實施債務上限，其中包括丹麥，但它設定得極高，一般不造成問題。在波蘭，公債不能超過國內生產總值的 60%。

超出時有何應對方法？

國會可以採取行動，通過法案盡快提高或暫停債限，例如這次就是提高債限。

為什麼提高會如此困難？

多年以來，提高債限是家常便飯，但隨著政治環境惡化，債限攻防便成為兩黨討價還價的工具。眾院1990年代曾經採用眾議員蓋哈特(Richard Gephardt)的建議，要求在通過預算決議時提高債限，稱為「蓋哈特規則」(Gephardt Rule)，但後來不再實行。

取消債限不行嗎？

廢除債限需要國會採取行動，目前政治兩極化，儘管財長葉倫支持立法廢除債限，指有破壞性，要國會一致贊成絕非易事。

若取消債限會用什麼取代？

沒有其他方法可以取代，但有建議美國可採取丹麥模式，將債限提高到極高水平，問題便不會出現，但這樣做失去國會監督政府謹慎花錢的原意。