駐台協助訓練？ 五角大廈：支持台灣防禦應對中國威脅

薩波說，美國對台支持依然強勁、有原則且跨黨派的，和美國的一個中國政策以及美國長久以來基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的對台承諾一致。路透

華爾街 日報7日獨家報導，一支美軍特種部隊以及一組陸戰隊成員已秘密進駐台灣協助軍事訓練至少一年，合作對象包含中華民國陸軍與海軍。美國 國防部發言人薩波（John Supple）告訴本報，不評論任何特殊行動、接觸或訓練，但要強調支持和台灣的防禦關係，與台灣當前面臨中華人民共和國的威脅保持一致。

薩波表示，美國對包括台灣海峽在內的印太地區和平、安全與穩定有著持久利益，美國將持續支持，在符合兩岸人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題。

薩波說，美國對台支持依然強勁、有原則且跨黨派的，和美國的一個中國政策以及美國長久以來基於台灣關係法 、美中三聯合公報和六項保證的對台承諾一致。

薩波表示，美國和台灣的防禦關係依台灣關係法規範，且基於對台灣國防需求和中國威脅的評估，這已經持續超過40年。

薩波說，中華人民共和國加大脅迫與施壓台灣及其他鄰國夥伴的力道，包括增加在台灣、東海和南海附近的軍事行動，這些在美國看來都是破壞穩定與增加誤判風險。

華爾街日報引述美國官員說法報導，這支20多人的特種作戰與支援部隊，訓練台灣陸軍的小型分隊；此外，陸戰隊與台灣海軍執行小艇訓練。

「美軍在台執行任務已經至少一年。」這名官員表示，這項任務屬輪調性質，代表著美軍成員先後赴台協助訓練。

華爾街日報報導，美國特種部隊在台部署，意味著五角大廈關切台灣的戰術能力；此外，美軍駐台規模雖小，卻是美國增加台北信心的象徵性作為，以鼓勵台灣強化自我防衛對抗中國侵略。

華爾街日報報導，現任與前任美國政府官員和軍事專家都認為，深化美台軍事組織合作，更勝於只是對台軍售。

川普政府時期的副國家安全顧問、史丹佛大學胡佛研究所傑出訪問學者博明（Matt Pottinger）表示，台灣近十多年嚴重忽略國防，買了太多在衝突開始後數小時就會被摧毀的昂貴設備，他認為，便宜但可能致命的反艦飛彈、智慧水雷與訓練有素的後備部隊，才能真正嚴重複雜化北京的作戰計畫。

但博明表示，他不清楚有任何美軍部署台灣的計畫。

國防部助理部長提名人梅爾（Christopher Maier）今年5月在聯邦參議院國防委員會的任命聽證會上說，美國應強烈考慮在台灣部署部隊，以協助台灣加強防衛能力，他主張美國特種部隊能向台灣展示在面對兩棲登陸作戰時的防衛方式、或訓練其他數十名防衛台灣所需的作戰人員。梅爾在前總統川普時期曾於美國國防部任職，但5月時未提及已有特種部隊在台灣運作。