諾貝爾文學獎爆冷頒給坦尚尼亞作家 學者：不夠大膽

2019年諾貝爾文學獎頒給坦尚尼亞作家古納（Abdulrazak Gurnah）。(美聯社)

2019年諾貝爾獎 評委主席安德斯曾說 ，過去對諾貝爾獎對文學的看法以歐洲為中心的，「如今我們把目光投向全世界」。當時便猜測會頒給睽違多年的非洲作家，但2019、2020還是頒給歐美作家，今年評委終於實現承諾頒給非洲作家。但在熱門名單上的非洲作家是肯亞作家恩古吉、莫桑比克作家米亞或奈及利亞作家奇瑪，沒想到爆冷門給了坦尚尼亞作家古納（Abdulrazak Gurnah）。

諾貝爾文學獎得主中，迄今共有五名非洲作家。第一位拿下諾貝爾文學獎的是1986年的索因卡（奈及利亞）。而上一任非洲裔諾貝爾獎得主，已是2008年的尚馬利·古斯塔夫·勒克萊喬，他是模里西斯和法國雙重國籍，但以法語寫作。

研究主題為非裔美國文學、後殖民文學的中研院歐美所兼任研究員李有成表示，大家看好的肯亞作家恩古吉，跟索因卡是同輩作家，其文學成就不輸索因卡。但索因卡早在35年前便摘下諾獎，而恩古吉則年年被視為大熱門卻總是擦身。此次諾獎頒給古納，基於區域分配的原則，恩古吉恐要再等好幾年。

古納是坦尚尼亞籍，但移民英國 多年、並以英文寫作。諾貝爾文學獎重視作家的跨國經驗，英國文壇的移民作家獲此獎者不在少數，如並稱為「英國文壇移民三雄」的石黑一雄、奈波爾與魯西迪，前兩者都已獲得諾貝爾文學獎桂冠。李有成認為，諾貝爾文學獎「不夠大膽」，即使頒給非洲作家，也是頒給以歐洲語言創作的非洲作家。他認為，恩古吉堅持以母語創作，更符合諾貝爾文學獎鼓勵「非歐洲中心」的承諾。

古納身兼小說 家與文學評論家，他最著名的小說是「天堂」，曾入圍英語文學界最重要的「布克獎」但未獲獎。小說以東非殖民地為背景，描述英國入侵者將當地居民趕離土地，主角Yusuf十二歲被父親賣為契約奴役以償還債務，在充滿部落戰爭、迷信與疾病的非洲得到了解世界的方式。