WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

華爾街 日報引述美國 官員指出，在中國侵台疑慮日增之際，美國已在台灣 部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。

美國官員透露，約24名美國特種部隊與支援部隊正在訓練台灣地面部隊的各小隊，美國海軍陸戰隊則與台灣的海軍陸戰隊合作進行小艇訓練。官員說，這批美軍已在台灣運作至少一年。

去年有亞洲媒體報導，美國可能在台部署海軍陸戰隊，但從未獲美國官員證實，而美國特種部隊的部署則從未被報導過。

華爾街日報指出，美國在台部署的特種部隊和海軍陸戰隊規模很小，但具有象徵意義，能提高台灣在捍衛解放軍侵略威脅時的信心。美國前朝和現任政府官員、及軍事專家都相信，加深美台軍事交流，會比單純販售軍武設備給台灣要來得好。

今年5月時，拜登政府國防部助理部長提名人梅爾（Christopher Maier）在參院任命聽證會上說，美國應該強烈考慮在台灣部署這類部隊，以協助台灣加強防衛能力，他主張美國特種部隊能向台灣展示在面對兩棲登陸作戰時的防衛方式、或訓練其他數十名防衛台灣所需的作戰人員。梅爾在前總統川普時期曾於美國國防部任職，但5月時未提及已有特種部隊在台灣運作。