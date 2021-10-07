中情局新設中國任務中心 專職對中國情蒐

美國中情局局長伯恩斯。路透

華盛頓郵報報導，美國 中央情報局已成立一個新中心，專職蒐集中國 情報，並反制中國對美國諜報行動。報導說，這顯示美國高層官員仍在持續加強多年來和中方在各個層面的鬥爭。

中情局局長伯恩斯6日對中情局人員表示，新成立的「中國任務中心」，目的在「進一步強化我們對本世紀最重大地緣政治威脅的整體工作，這個威脅就是越來越具敵意的中國政府」。

中情局高層官員說，這個新單位將徵召局內各單位人才，有如當年冷戰時代對付前蘇聯。不過，這名官員說，中國是更強大複雜的對手，因為其經濟規模、和美國的緊密糾葛，且其勢力已延伸全球。

如同當年對付蘇聯，中情局將動員遍布全球的幹員、語言學家、技術人員和各種專家，蒐集情資並反制中國。

中情局還將雇用和訓練更多能說中文的人才。這名官員說，伯恩斯每周都會和中國任務中心和其他相關部門主管開會，已制定全面性策略。

歐巴馬政府時代的中情局局長布瑞南曾對中情局進行大規模組織改造，他相當肯定伯恩斯對中國的新策略。

布瑞南說，「若有任何國家值得設立專職任務中心，那就是中國，中國具有全球性野心，且對美國利益和全球秩序構成最大挑戰」。

伯恩斯說，中情局近年來對付恐怖組織的行動不會鬆懈，但會開始將焦點轉向中國、俄羅斯、伊朗 和北韓等「硬目標」。成立中國任務中心，顯示中國將成為中情局頭號目標。

官員表示，美國前國務卿龐培歐2017年擔任中情局長時，曾經成立伊朗和北韓任務中心，如今這兩個中心將併入近東和東亞部門。基於中國的獨特性質，中情局裁併北韓、伊朗兩個硬目標的專職單位之際，仍決定新設中國任務中心，強化整合各部門資源。