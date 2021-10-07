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難民出身 殖民文學小說家古納獲諾貝爾文學獎

中央社斯德哥爾摩7日綜合外電報導
出生於坦尚尼亞的小說家古納（Abdulrazak Gurnah）拿下本屆諾貝爾文學獎。路透
出生於坦尚尼亞的小說家古納（Abdulrazak Gurnah）拿下本屆諾貝爾文學獎。路透

出生於坦尚尼亞的小說家古納（Abdulrazak Gurnah）拿下本屆諾貝爾文學獎，他1960年代流亡英國，出版的十部小說和一些短篇故事，多帶有殖民、難民議題色彩。

瑞典學院（Swedish Academy）聲明表示，古納因「對殖民主義的影響，以及身陷不同文化與大陸間深淵的難民命運，展現毫不妥協且極富同情心的洞察力」而獲獎；他的小說擯棄刻板化的陳述，讓世人打開眼界，看見陌生而文化多元的東非。

1948年出生的古納是史上第5位獲得諾貝爾文學獎的非裔作家。

古納是英國肯特大學（University of Kent）退休教授，校方官網指出，他主要學術專業在後殖民寫作，以及與非洲、加勒比海和印度等地的殖民主義相關論述。

瑞典學院在聲明指出，古納來自印度洋上一個文化多元化的桑吉巴島（Zanzibar）。在葡萄牙、印度、阿拉伯、德國和英國等多個殖民國的統治下，桑吉巴島曾發生奴隸交易和各式壓迫。

古納於2004年為「衛報」（The Guardian）撰寫的一篇文章中說，他在桑吉巴島生活時沒有打算成為作家，但一到英國，一種「被遺棄的生活」之感將他淹沒。

他寫道，根據一個論點，「移居他鄉是必要的，因為作家處於孤立之境時，能拋開使他或她噤聲和淡化真相的責任及羈絆，而創作出具有價值的作品」。

古納21歲流亡英國時開始寫作，其作品與他離開之地有所連結，這意味著記憶對古納的作品形成至關重要。

儘管古納的母語是斯瓦西里語（Swahili），英語成為他寫作的工具，1987年出版的「啟程的記憶」（Memory of Departure，暫譯）是他的處女之作。

古納第4部小說「天堂」（Paradise，暫譯）曾於1994年入圍英國布克獎（Booker Prize），是他的突破性作品，最近期一部小說則為2020年出版的「來世」（Afterlives，暫譯），延續了「天堂」的故事。

諾貝爾文學獎得主，坦尚尼亞小說家古納最近期一部小說則為2020年出版的「來世」（...
諾貝爾文學獎得主，坦尚尼亞小說家古納最近期一部小說則為2020年出版的「來世」（Afterlives，暫譯）。Getty Images

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