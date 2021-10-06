美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

美中高層進行談判的桌子，不是酒店提供的，而是從中國駐瑞士大使館借來的。(新華社)

美中蘇黎世會晤歷經5個多小時結束， 這是繼安克拉治和天津之後，中美高層官員的第三次面對面會晤，根據會後美中媒體報導，不約而同都用會議進行「成功」來形容這次面對面談判，但美中關係真的峰回路轉、回暖？從報導細節，看得出雙方仍是各自表態。

在中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 與美國 國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世會晤結束後，美國白宮舉行記者會，美媒報導，美方官員透露，中美原則上同意，雙方元首將在「年底前舉行線上會晤」。而新華社、央視等中國 官媒則是報導，中美將保持高層接觸；且雙方同意就重要問題保持經常性對話和溝通。

新華社報導還強調，美方在會中表示堅持一個中國政策。而楊潔篪則向美方闡述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。

美方的報導則是，蘇利文提出美方對中國行動感到關切的領域，包括與人權、新疆、香港、南海和台灣有關的行動。蘇利文明確表示，在美國繼續投資於自己的國力、並與盟友和合作夥伴密切合作的同時，還將繼續與中國進行高層接觸，以確保負責任的競爭。

值得注意的是，楊潔篪表明中方反對以「競爭」來定義中美關係。他還針對蘇利文在此次會晤中，提出了中美兩國有興趣合作、應對重大跨國挑戰的領域，以及管理中美關係中風險的方法。回應表示，中方重視拜登總統近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策。楊潔篪還重申，中美合作，兩國和世界都會受益。中美對抗，兩國和世界都會遭受嚴重損害。要美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖。

儘管美國在會後表示，此次會晤比之前與中國的交流更有意義、更具實質性和建設性。不過，據現場採訪的中國媒體形容，這場會晤雙方談判代表積極表態，使得會面很成功，但雙方會晤5個小時後離開時，中方走正門而美方走側門，臨走雙方都沒有再互動，也沒有回應媒體提問，分道揚鑣後各走各的，很難用回暖來形容彼此關係。

更有趣的觀察是，會議結束後中國媒體進入舉行過談判的會議室，發現美中高層進行談判的桌子，不是酒店提供的，而是從中國駐瑞士大使館借來的。也正是中方的介入和安排，讓美中會晤的畫面似曾相識，更體現中方的面面俱到。