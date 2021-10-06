蘇利文晤楊潔篪 專家：努力促成拜習會 但美中關係難變

專家認為，美中關係解凍及整體方向不會改變。（Getty Images）

針對美國 白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事委辦公室主任楊潔篪會晤，美國專家認為，看來美中正努力為「拜習會」創造條件，但這場會晤並不代表美中關係解凍及整體方向改變。

美國之音（VOA）中文網報導，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，她不認為蘇、楊會晤對美中關係是「重新開始、重新啟動或解凍」。且中國 是否願意與美國合作並放下前提條件，現在作出判斷為時尚早。

但葛來儀認為，看起來華盛頓和北京正在努力，為拜登 （Joe Biden）和習近平間的會晤「創造條件」。

普林斯頓大學政治和國際事務學教授范亞倫（Aaron Friedberg）指出，雖然蘇利文與楊潔篪的蘇黎世會談氛圍更為友好，但並不會讓美中關係的總體方向發生根本改變。

范亞倫表示，儘管兩人都說，希望美中在激烈競爭的同時，可能在包括氣候變化等議題上取得合作，但中方肯定得出結論，認為雙邊關係已進入一個新的、且競爭更激烈的階段，而拜登政府也是這樣認為。

美國史汀生中心中國項目主任孫韻分析，美中關係並沒有發生根本性改變。但兩國經過9個月的你來我往後，已經清楚了對方的立場和底線，雙方的接觸將會「更加現實，少一些挑釁」。

孫韻表示，中國方面一直不願同意雙方元首會晤。但如果這方面有進展，將是個「積極的跡象」。

美國巴克內爾大學政治學和國際關係教授朱志群認為，拜登與習近平9月間的通話，對雙邊關係重回軌道非常關鍵。孟晚舟獲釋回國及美國貿易代表戴琪提到的美中「再掛鉤」和「持久共存」，都是美方釋放出的善意。

朱志群表示，蘇、楊會晤是推動美中關係向前的一個「新開始」，兩國都希望專注於可以合作的領域，並且管控分歧，避免陷入衝突。但「當下這不太容易」。

他說，如果美中關係繼續改善，且疫情基本得到控制，兩國元首很可能會在2022年舉行面對面會晤。