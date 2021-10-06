國債若違約 防長：數百萬軍人、眷屬領不到薪水

國防部長奧斯丁6日警告，美國政府若債務違約，數百萬現役、退役美軍及軍人眷屬的薪酬或福利無法發放。（Getty Images）

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)6日警告，美國 若走上政府債務違約，國家安全後果恐將不堪設想，數百萬現役、退役美軍及軍人眷屬的薪酬或福利無法發放，國防部旗下機構文官與包商員工也將領不到薪水。

奧斯丁在書面聲明中寫道：「如果美國發生國債違約，經濟實力將遭破壞，而經濟正是我們國家安全的基礎。」

奧斯丁在聲明中說，如果聯邦政府不能解決舉債上限問題，國防部將無法為數百萬人發放薪俸或福利，「將嚴重傷害我們的官兵以及他們的家庭」。

他表示，到時候儘管身為國防部長，卻沒有權限也沒有能力確保現役軍人、國防文官或民間包商能夠如期拿到全額薪酬或費用。

奧斯丁指出，恐將受到影響的包括240萬名退役軍人，以及40萬名殉職美軍遺眷，承包廠商的收款也會因國債違約，將出現拖延，連帶使得國防工業就業及運作全遭受波及。

另一方面，紐約時報分析，倘若舉債上限未能調高，聯邦政府各種社會福利計畫可能都將因此耽擱；根據估計，領取聯邦政府各種社會福利計畫補助的民眾，共計約有6500萬人。

此外，民眾透過聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)前往醫院看病或住院，醫藥費用給付也將出現延遲。

右派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)國家財政政策研究小組副主任塔克爾(Whitney Tucker)分析，如果舉債上限問題一拖數周甚至數月之久，美國民眾使用醫療系統可能因此出現障礙。

至於影響數千萬美國民眾的社安金(Social Security)，則屬於不同架構的計畫，預算主要來自專屬薪資稅(payroll tax)；專家指出，社安金還擁有屬於自己的信託基金，因為資金調度彈性較高。

社會安全局(Social Security Administration，SSA)前任副局長、「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)首席經濟學家費契納爾(Jason J. Fichtner)說，薪資稅稅收不夠支應所有社安金發放，但由於社安金支票採分梯發放，只要有新稅收入帳還是足以支付開銷，只不過可能出現發放時間耽誤。